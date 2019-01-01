أحمد حسن يرد على ميلاد ابنته بعد 6 أشهر من الزواج: "اتجوزت زينب 3 مرات"

09:28 م | الإثنين 12 أغسطس 2019
أحمد حسن وزينب في حفل زفافهما

أحمد حسن وزينب في حفل زفافهما

كتب: منة العشماوي

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بعد قرار اعتزال "اليوتيوبرز" أحمد حسن وزينب من منصة السوشيال ميديا وعدم نشرهما فيديوهات مرة أخرى، نشر الثنائي فيديو جديد في أقل من يوم.

ونشر اليوتيوبرز الفيديو تحت عنوان "حرام عليكم كفاية انتقادات بقا"، ويتجاوز مدته الـ32 دقيقة، بدأ بلقطات قديمة من حفل خطوبتهما ثم حفل زفافهما ويوم ولادة زينب، ثم مشاهد من قنوات مختلفة تتحدث عنهما وصولا بظهورهما يتحدثان عن سبب نشر هذا الفيديو الجديد وعن الإشاعات التي تعرضا لهما الثنائي.

ورد حسن عن أكثر من إشاعة تعرضا لها ولكن أبرزها كانت ولادة وزجته زينب في أقل من 6 أشهر من زواجهما قائلا: "انتشر بوستات كتير لينا ساعة ما زينيب بتخلف إنها خلفت في 6 شهور وفي 5 شهور و7 شهور وعمالين تخوضوا في أعراض كتير عمالين تحاسبونا حاسبوا نفسكم على اللي بتقولوا من غير أي وجه حق".

وأوضح حسن أنه تزوج من زينب منذ شهر أكتوبر من العام الماضي وأنهما أقاما حفل زفاف على "الضيق" وفقا لوصفه في الفيديو شهر نوفمبر من العام الماضي، ثم فرح كبير في شهر ديسمبر الماضي: "اللي انتوا شوفتوا يعني احنا يعتبر اتجوزنا 3 مرات عشان الناس اللي بتزايد على الموضوع زينيب ولدت في أخر 7 واحنا اتجوزنا في 10".

وظل حسن داخل الفيديو يقوم بحساب الأشهر أمام متابعيه ليثبت أن مضى 9 أشهر بعد زواجهما وولادة زينب: "ما صدقتوا حاجة تزايدوا فيها وجبتوا فيديوهات أننا متجوزين من 6 شهور محدش راجع لأ ما صدقوا ناس تخوض في شرفهم".

كما تحدث أيضا عن خلع زوجته للحجاب في الخطوبة وحفل الزفاف وأشار إلى أن هناك العديد من الفتيات اللواتي قمن بذلك الفعل من قبل: "زينيب لما قلعت الحجاب إزاي وليه رغم أن كلكم بتقلعوا الحجاب في الجواز والخطوبة ومتنقدوناش على حاجات بتعملوها لا أحمد حسن وزينب هنهزأهم ونهينهم".

ونصح المتابعين بعدم تداول الإشاعات الخاطئة وتصديقها حيث إن هناك عدد من الجروبات على موقع فيس بوك الذي تم إنشاءها خصيصا للهجوم عليهما وفقا لوصفه: "مش أي حد يقول حاجة تجروا تشيروا في جروبات مخصوص عشان يتريقوا علينا ويخترعوا إشاعات احنا مش بنقول اننا شيوخ ومش انتوا اللي هتحاسبونا شوفوا نفسكم الأول".

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