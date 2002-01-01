نبيل الحلفاوي والأهلي "الحب والتحدي والثقة": "ماحدش هيقدر يهزه"

يُعرف عنه عشقه للأهلي، يعتبره جمهور المارد الأحمر "عمدتهم"، دئما ما يعلق على جميع الأحداث والمباريات التي يكون الفارس الأحمر طرفا فيها، لذا كان طبيعيا قلق محبيه عليه بعد فيديو "العجل الثائر"، وطالبوه بطمأنتهم عليه، حتى خرج ينفي علاقته بالفيديو الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي.

نبيل الحلفاوي يكشف حقيقة ظهوره في فيديو "العجل الثائر": معقول يا محمد؟

وتصدر الفنان نبيل الحلفاوي مواقع البحث بمناسبة شبيهه الذي ظهر وهو يدهسه عجل قبل ذبحه في عيد الأضحى، كما عكس هذا الموقف حب جمهور النادي الأهلي خاصة، لفنانهم المفضل.

وفي ما يلي نعرض أبرز التعليقات والمواقف التي تعبر عن حب الفنان نبيل الحلفاوي، للنادي الأهلي وعلاقته بـ"الكيان وجمهوره".

تعليق على المباريات

في مختلف المباريات يخصص الفنان نبيل الحلفاوي، صفحته عبر "تويتر" لتحليل المباريات وإيجابيات وسلبيات اللقاءات المختلفة، من منطلق حبه للنادي، كما يتبادل التعليقات مع جمهور النادي الذي يوجه الأسئلة له عن رأيه في الأداء واللاعبين أيضا.

آخر التعليقات كان في مباراة أمس أمام فريق اطلع بره"، فكتب الحلفاوي: "التدريبات حتى مباراة الكأس السبت القادم.. أتمنى أن يخصص نصف وقتها لدقة التمرير.. من الثبات ومن الحركة وتحت ضغط. وليعلم اللاعبون أن النجاح فيها سيكون عاملا مرجحا عند المفاضلة أثناء وضع التشكيل".

الثقة في الفوز

ورغم تأخر الأهلي هذا الموسم كثيرا عن الزمالك وتذيله جدول ترتيب الدوري، ومع وجود كل المؤشرات التي تدل على حسم الزمالك للدوري، إلا أن "الحلفاوي" كان يثق كثيرا في قدرة النادي الأهلي على العودة، وهو ماحققه بالفعل المارد الأحمر واقتنص لقب الدوري قبل الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

تشجيع اللاعبين

دائما ما يشيد الحلفاوي باللاعبين وأدائهم، فبعد فوز الأهلي ببطولة الدوري، أشاد باللاعب وليد سليمان كاتبا: "هذا العام لم يكن ليتحقق في ظل شهور عصيبة شهدت غيابات وإصابات استثنائية تعصف بأي فريق.. لولا لاعب استثنائي تحمل عبء الصمود بل والفوز متحملا بجسده النحيل خشونة متواصلة ممن عجزوا عن الحد من خطورته حتى استُنزف تماما.. انحناءة شكر وتقدير للبطل المتفاني وليد سليمان".

كما أشاد بحسين الشحات، وبتألقه في المباريات الأخيرة، وعبر عن حبه له أيضا عند تعاقده مع الأهلي، كاتبا: "عشقه للأهلي وما يفعله ليكون أحد فرسان القلعة الحمراء.. يذكرني بما كان من وليد سليمان وهو في نفس موقفه، ويبشر بنفس ما يحققه وليد الآن.. صنع الفارق. وأيضا مثلما كان من جماهير الأهلي تجاه وليد.. حسين الشحات كذلك حفر اسمه في قلوبهم مقدما وأيا كانت نتيجة المسعى".

الانتخابات

كما تابع الفنان نبيل الحلفاوي، انتخابات النادي الأهلي وترشح محمود الخطيب لرئاسة النادي، وأشاد بمشاركة الجمهور في الانتخابات قائلا: "ما دفع كبار السن للنزول وتحمل العنت والمشقة.. هو عشق مقيم للأهلي وعشق قديم لبيبو".

التحدي مع مشجعي الزمالك خاصة عمرو أديب

انتماء الحلفاوي للأهلي، دائما ما يدخله في صدام مع الإعلامي عمرو أديب الذي يعرف عنه زملكاويته الشديدة، وجمعتهم الكثير من المواقف المضحكة والتي تعبر عن حب كليهما لفريقه.

ففي منتصف الدوري هذا الموسم كان الأهلي يحتل المركز السادس، فعلق الحلفاوي بتغريدة قال فيها ترتيب الأهلي والزمالك الآن: الأهلي 6 والزمالك 1، ليذكر جمهور الفريق الأبيض بواحدة من أكبر النتائج بين الفريقين في المباراة التي جمعتهما عام 2002.

وعلّق الفنان نبيل الحلفاوي، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، على ما قاله الإعلامي عمرو أديب عقب خسارة النادي الأهلي أمام نظيره "صن داونز" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مغردا "أنا قاعد بضحك طول الوقت.. مشكلة عمرو الأولى مع الأهلي مش لما يغلب الزمالك أو ياخد البطولات.. لأ.. هوه اللي مستفزه واللي بيخليه يكلم نفسه بالطريقة اللطيفة المحببة دي.. إحساسه الزائد بتعالي الأهلي والأهلاوية.. هوه واقف عند الحتة دي ومجنناه".