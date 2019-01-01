بينهم 3 دول عربية.. 20 دولة حول العالم تحتفل بعيد الأضحى اليوم

12:52 م | الإثنين 12 أغسطس 2019
صلاة العيد في الهند

صلاة العيد في الهند

كتب: فادية إيهاب

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20 دولة حول العالم بينهم 3 بلدان عربية تحتفل بعيد الأضحى المبارك، اليوم الإثنين، بعدما أعلنوا في وقت سابق عدم رؤية الهلال، وإكمال ذي القعدة ثلاثين يومًا، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية. 

ومع بداية اليوم، أدى عدد من المسلمين في دول المغرب وموريتانيا وسلطنة عمان والهند والعراق حسب الموقف الشيعي، صلاة عيد الأضحى حسب توقيتهم. 

وفي المغرب، كانت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أعلنت أن الملك محمدا السادس سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، الإثنين 10 ذي الحجة 1440 هـجريا الموافق 12 أغسطس 2019 ميلاديا، بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان.

وتبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من العاشرة والنصف بتوقيت الرباط، وفقا لما أكدته صحيفة "هسبريس" المغربية. 

فيما احتفلت سلطنة عمان، اليوم الإثنين، بأيام عيد الأضحى المبارك، حيث أدى نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، صلاة العيد بمسجد الخور في مسقط، وبرفقته عدد من أفراد الأسرة المالكة والوزراء والمستشارين، وفقا لما ورد في صحيفة "المسار" العمانية. 

وتأتي الهند بين الدول التي احتفلت بعيد الأضحى، اليوم، حيث تجمع المسلمون فى ساحات المساجد الكبيرة مؤدين شعائر الصلاة، وفقا لـ"رويترز".

والدول التي تحتفل بعيد الأضحى اليوم الإثنين، هي: "الهند، باكستان، بنجلاديش، إيران، سيرلانكا، سلطنة عمان، نيوزيلندا، أستراليا، المغرب، كينيا، جنوب أفريقيا، زيمبابوي، زامبيا، موزمبيق، مالاوي، تنزانيا، ترينداد وتوباجو، جيانا، بريطانيا، موريتانيا"، فيما يحتفل العراق بالعيد يومي الأحد والإثنين، بحسب "الموقف السني والشيعي".

وكانت 20 دولة عربية، أعلنت أن الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى، سيكون غدا الأحد 11 أغسطس، منها، "السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني". 

وعلى النقيض، أعلنت 3 دول بدء أول أيام العيد، الإثنين 12 أغسطس، وهي "سلطنة عمان والمغرب وموريتانيا" على التوالي.

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