بالفيديو.. مياه الأمطار تغرق مطار لوتون في بريطانيا

05:08 ص | الإثنين 12 أغسطس 2019
مطار لندن لوتون

مطار لندن لوتون

كتب: حاتم سعيد حسن

أخبار متعلقة

صور.. سيارات الأثرياء العرب الفارهة تزعج سكان لندن

صور.. سيارات الأثرياء العرب الفارهة تزعج سكان لندن

سيدتان تحاولان إخفاء بضاعة مسروقة تحت زي إسلامي بأحد متاجر لندن

سيدتان تحاولان إخفاء بضاعة مسروقة تحت زي إسلامي بأحد متاجر لندن

حبس أجنبية حاولت تهريب مخدرات حول جسدها في مطار القاهرة

حبس أجنبية حاولت تهريب مخدرات حول جسدها في مطار القاهرة

فيديو.. هطول أمطار غزيرة على جبل عرفات

فيديو.. هطول أمطار غزيرة على جبل عرفات

أظهر مقطع فيديو، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تدفق كمية كبيرة من المياه إلى مطار لندن لوتون، وبعد ذلك بفترة سقطت أمطارغزيرة ورياح شديدة، مما  تسبب في اضطراب بجميع أنحاء المملكة المتحدة.

وبحسب "يورو نيوز"، كانت قد صدرت تحذيرات جوية في معظم أنحاء البلاد منذ يوم الجمعة واستمرت حتى السبت، وأرجع المطار تسرب المياه  إلى "فترة تساقط أمطار غير مسبوقة" في تغريدة عبر موقع "تويتر" وقال إنه "تعرض لأضرار في المياه في عدد من المواقع على المطار".

وتسبب الطقس غير المعتاد في هذا الوقت من العام إلى إلغاء بعض المهرجانات في المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن تستمر تلك الموجة حتى عطلة نهاية الأسبوع الجاري، وكان قد تم التنبؤ بالعواصف الرعدية في جميع أنحاء اسكتلندا وأيرلندا الشمالية يوم السبت الماضي، وقد تتسبب الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وإغلاق للطرق.

وفي الأسبوع الماضي تسبببت موجة الأمطار الغزيرة، في إجلاء ما يصل إلى 1500 شخص بالمملكة المتحدة.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

فيديو.. لحظات رومانسية بين أحمد حسن وزينب في دبي: أول مرة حمام سباحة

فيديو.. لحظات رومانسية بين أحمد حسن وزينب في دبي: أول مرة حمام سباحة

فيديو جديد نشره أحمد حسن وزوجته زينب خلال رحلتهما إلى دبي
دراما الواقع تصدم "السعدنى": رحيل طليقته على طريقة "زى الشمس"

دراما الواقع تصدم "السعدنى": رحيل طليقته على طريقة "زى الشمس"

على طريقة مسلسل «زى الشمس»، فوجئ النجم أحمد السعدنى باتصال من أحد أفراد العائلة، أثناء وجوده بالساحل الشمالى لحضور حفل النجمة جينفر لوبيز، يبلغه بوفاة طليقته
ريحتها وحشة.. توقيف عضو مجلس محلي بكينيا أخرج غازات كريهة خلال الجلسة

ريحتها وحشة.. توقيف عضو مجلس محلي بكينيا أخرج غازات كريهة خلال الجلسة

أوقف عضو بالمجلس واحتجازه أثناء انعقاد الجلسة، وذلك بتهمة تلويث قاعة المجلس بانبعاثات زائدة عن الحد المسموح
أغنى عائلة في العالم تربح 4 ملايين دولار كل ساعة

أغنى عائلة في العالم تربح 4 ملايين دولار كل ساعة

تعد عائلة والتون الأمريكية هي الأغنى في العالم حيث تحقق أرباحًا تبلغ 4 ملايين دولار كل ساعة
تستخدم في إصلاح المراحيض والأحواض.. تعرف على أضرار النودلز

تستخدم في إصلاح المراحيض والأحواض.. تعرف على أضرار النودلز

أظهر مقطع فيديو استخدام النودلز التي يتناولها الناس، لإصلاح المرحاض والحوض والسيارة وغيره وأوضحت استشاري تغذية عن السبب ورصد أخصائي تغذية أضرار النودلز