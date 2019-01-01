بالفيديو.. مياه الأمطار تغرق مطار لوتون في بريطانيا

أظهر مقطع فيديو، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تدفق كمية كبيرة من المياه إلى مطار لندن لوتون، وبعد ذلك بفترة سقطت أمطارغزيرة ورياح شديدة، مما تسبب في اضطراب بجميع أنحاء المملكة المتحدة.

وبحسب "يورو نيوز"، كانت قد صدرت تحذيرات جوية في معظم أنحاء البلاد منذ يوم الجمعة واستمرت حتى السبت، وأرجع المطار تسرب المياه إلى "فترة تساقط أمطار غير مسبوقة" في تغريدة عبر موقع "تويتر" وقال إنه "تعرض لأضرار في المياه في عدد من المواقع على المطار".

وتسبب الطقس غير المعتاد في هذا الوقت من العام إلى إلغاء بعض المهرجانات في المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن تستمر تلك الموجة حتى عطلة نهاية الأسبوع الجاري، وكان قد تم التنبؤ بالعواصف الرعدية في جميع أنحاء اسكتلندا وأيرلندا الشمالية يوم السبت الماضي، وقد تتسبب الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وإغلاق للطرق.

وفي الأسبوع الماضي تسبببت موجة الأمطار الغزيرة، في إجلاء ما يصل إلى 1500 شخص بالمملكة المتحدة.