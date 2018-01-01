أغنى عائلة في العالم تربح 4 ملايين دولار كل ساعة

10:30 م | الأحد 11 أغسطس 2019
عائلة والتون

عائلة والتون

كتب: وكالات

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نشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، تقريرًا حول أغنى عائلة في العالم، والتي تربح حوالي 4 ملايين دولار كل ساعة.

وقالت الوكالة الأمريكية إن تلك الأسرة هي عائلة "والتون" الأمريكية، صاحبة سلسلة متاجر "وول مارت".

وأوضحت أن ثروة الأسرة زادت من 39 مليار دولار إلى 191 مليار دولار، منذ أن تصدرت التصنيفات كأغنى أسرة في العالم في 2018.

كما لفتت إلى أن الأسرة الأمريكية تحقق أرباحا تصل إلى 70 ألف دولار في الدقيقة، أي 4 ملايين دولار كل ساعة.

وأشارت إلى أن عائلات أمريكية أخرى حققت إضافات كبيرة إلى ثرواتها، مثل أسرة "مارس"صاحبة شركات صناعة الحلوى التي تحمل الاسم نفسه، حيث أضافت 37 مليار دولار إلى ثروتها لتصل إلى 127 مليار دولار.

يذكر أن "وول مارت"، هي شركة بيع بالتجزئة أمريكية تعد أكبر شركة في العالم من حيث الإيرادات.

وترجع بدايات الشركة إلى سنة 1962، وهو تاريخ افتتاح أول متاجرها على يدي سام والتون، في حين عام 1968 افتتحت الشركة أول متاجرها خارج ولاية أركنساس، وفي 1 أكتوبر 1972 أدرجت أسهمها في البورصة الأمريكية.

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