سينما لـ"السيدات" فى دمياط لمواجهة "تحرش العيد"

08:02 م | الأحد 11 أغسطس 2019
قاعة سينما مخصصة للبنات فقط

قاعة سينما مخصصة للبنات فقط

كتب: إنجى الطوخى

أخبار متعلقة

الحكومة تقضى العيد فى الشارع: "الصحة" فى مطروح والإسكندرية.. و"الطيران" تتابع حركة الرحلات

الحكومة تقضى العيد فى الشارع: "الصحة" فى مطروح والإسكندرية.. و"الطيران" تتابع حركة الرحلات

700 كاميرا لتأمين شرم الشيخ .. و85% نسبة الإشغال بجنوب سيناء في العيد

700 كاميرا لتأمين شرم الشيخ .. و85% نسبة الإشغال بجنوب سيناء في العيد

دينا تشارك جمهورها فرحة العيد على "إنستجرام": "كل سنة وأنتم طيبين"

دينا تشارك جمهورها فرحة العيد على "إنستجرام": "كل سنة وأنتم طيبين"

تواجد مكثف لـ"الهلال الأحمر" بساحات الاحتفالات بالإسكندرية خلال العيد

تواجد مكثف لـ"الهلال الأحمر" بساحات الاحتفالات بالإسكندرية خلال العيد

على الرغم من أن العيد هو الوقت المخصص لفتح أبواب البهجة من رحلات ونزهات، فإن كثيراً من الفتيات يؤجلن قرار الخروج خوفاً من التعرض للتحرش، هذا ما أدركته هدير فياض، من حكايات صديقاتها فقررت تأسيس مركز «ملاذ» فى دمياط، ليكون مكاناً آمناً يقدم للفتيات مساحة ترفيه ولعب وتنزه، خالية من أى اعتداءات وبأسعار رمزية.

«محدش يقدر ينكر فكرة إن استمتاع البنات بوقتهم خارج المنزل، أمر غير مرحب به، فى الغالب لو البنت ضحكت بصوت عال، ممكن تتفهم غلط وأحياناً تتعرض للتحرش، ده سبب تأسيس ملاذ»، كلمات «هدير»، التى أكدت أن المركز يخصص نشاطاته للأطفال والمراهقين والنساء باعتبارهم الفئات المهدور حقها فى المجتمع.

بـ"الشيكولاتة".. مركز "ملاذ" للترفيه بدون مضايقات

«سينما بالشيكولاتة»، دعوة أطلقتها «هدير» للنساء خلال فترة العيد، فى محاولة لمنحهن وقتاً للترفيه فى العيد بدون مضايقات أو محاولات تحرش، حيث يتم تقديم أنشطة ترفيهية مثل مشاهدة الأفلام السينمائية، وغناء الكاريوكى، والرقص، والألعاب المختلفة: «فى العيد، معروف إن الشوارع مش للبنات، فدعوناهم لقضاء عدة أنشطة ترفيهية مناسبة لأجواء العيد، وأطلقنا عليه سينما بالشيكولاتة، لأن أى نشاط بيكون معاه طاجن شيكولاتة مميز كدليل على البهجة».

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بعد ضجة "استغلال الرضيعة".. أحمد حسن وزينب يغادران مصر

بعد ضجة "استغلال الرضيعة".. أحمد حسن وزينب يغادران مصر

أحمد حسن وزينب يغادران القاهرة متوجهين إلى دبي، بعد اتهماها بالإساءة لطفلتهما وتقديم بلاغ ضدهما للنائب العام
أزهري يرد على شيرين رضا.. هل تناول أضحية أكلت من القمامة حرام؟

أزهري يرد على شيرين رضا.. هل تناول أضحية أكلت من القمامة حرام؟

عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف يوضح حكم أكل الحيوانات التي تأكل من القمامة.
صور.. أسرة الملك فاروق في الساحل الشمالي

صور.. أسرة الملك فاروق في الساحل الشمالي

تقضي أسرة الملك فاروق إجازتها السنوية على شاطئ البحر في الساحل الشمالي
ريحتها وحشة.. توقيف عضو مجلس محلي بكينيا أخرج غازات كريهة خلال الجلسة

ريحتها وحشة.. توقيف عضو مجلس محلي بكينيا أخرج غازات كريهة خلال الجلسة

أوقف عضو بالمجلس واحتجازه أثناء انعقاد الجلسة، وذلك بتهمة تلويث قاعة المجلس بانبعاثات زائدة عن الحد المسموح
دراما الواقع تصدم "السعدنى": رحيل طليقته على طريقة "زى الشمس"

دراما الواقع تصدم "السعدنى": رحيل طليقته على طريقة "زى الشمس"

على طريقة مسلسل «زى الشمس»، فوجئ النجم أحمد السعدنى باتصال من أحد أفراد العائلة، أثناء وجوده بالساحل الشمالى لحضور حفل النجمة جينفر لوبيز، يبلغه بوفاة طليقته