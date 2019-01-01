سينما لـ"السيدات" فى دمياط لمواجهة "تحرش العيد"

على الرغم من أن العيد هو الوقت المخصص لفتح أبواب البهجة من رحلات ونزهات، فإن كثيراً من الفتيات يؤجلن قرار الخروج خوفاً من التعرض للتحرش، هذا ما أدركته هدير فياض، من حكايات صديقاتها فقررت تأسيس مركز «ملاذ» فى دمياط، ليكون مكاناً آمناً يقدم للفتيات مساحة ترفيه ولعب وتنزه، خالية من أى اعتداءات وبأسعار رمزية.

«محدش يقدر ينكر فكرة إن استمتاع البنات بوقتهم خارج المنزل، أمر غير مرحب به، فى الغالب لو البنت ضحكت بصوت عال، ممكن تتفهم غلط وأحياناً تتعرض للتحرش، ده سبب تأسيس ملاذ»، كلمات «هدير»، التى أكدت أن المركز يخصص نشاطاته للأطفال والمراهقين والنساء باعتبارهم الفئات المهدور حقها فى المجتمع.

بـ"الشيكولاتة".. مركز "ملاذ" للترفيه بدون مضايقات

«سينما بالشيكولاتة»، دعوة أطلقتها «هدير» للنساء خلال فترة العيد، فى محاولة لمنحهن وقتاً للترفيه فى العيد بدون مضايقات أو محاولات تحرش، حيث يتم تقديم أنشطة ترفيهية مثل مشاهدة الأفلام السينمائية، وغناء الكاريوكى، والرقص، والألعاب المختلفة: «فى العيد، معروف إن الشوارع مش للبنات، فدعوناهم لقضاء عدة أنشطة ترفيهية مناسبة لأجواء العيد، وأطلقنا عليه سينما بالشيكولاتة، لأن أى نشاط بيكون معاه طاجن شيكولاتة مميز كدليل على البهجة».