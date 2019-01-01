تحذير.. ملايين هواتف أندرويد محملة ببرامج خطيرة

07:23 م | الأحد 11 أغسطس 2019
اختراق الهواتف

اختراق الهواتف

كتب: الوطن

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أصدر فريق أمني تابع لشركة "جوجل" تقريرًا صدم الملايين من مستخدمي هواتف نظام التشغيل أندرويد.

وقال التقرير إن ملايين الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، تأتي محملة مسبقا ببرامج خبيثة وضارة من المصنع، بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" العربي.

وبحسب التقرير الأمني من جوجل، يمكن أن تحتوي الهواتف الجديدة على ما يصل إلى 400 تطبيق مثبت، علما أن العديد من هذه التطبيقات لم يتم فحصه، كما تبين للفريق الأمني.

وشاركت مادي ستون من جوجل، وهي باحثة أمنية في "مشروع الصفر" (بروجيكت زيرو)، النتائج التي توصل إليها فريقها خلال مؤتمر "بلاك هات"، المتخصص بكشف الثغرات الأمنية.

وحذرت ستون قائلة: "إذا كانت التطبيقات الضارة تأتي كتطبيقات مثبتة مسبقا، فإن الضرر الذي يمكن أن تحدثه أكبر، ولهذا السبب نحتاج إلى الكثير من المراجعة والتدقيق والتحليل"، وفق ما نقلت مجلة "فوربس" الأميركية.

ومن الأمثلة عن التطبيقات الخبيثة الضارة، "تشامويس" و"تريادا" حيث يعمل التطبيقان على توليد العديد من الإعلانات المخادعة، مع تثبيت تطبيقات في الخلفية، وتنزيل المكونات الإضافية، وإرسال رسائل نصية مدفوعة دون إذن المستخدم.

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