"عِجل" بالجهود الذاتية لفقراء "ترسا".. والتوصيل لحد البيت

استعد أهالى قرية ترسا فى محافظة الفيوم لعيد الأضحى المبارك بجمع تبرعات من القادرين وشراء عجل وذبحه وتوزيع لحومه على الأسر الفقيرة، لإدخال الفرحة عليهم وتهنئتهم بالعيد، وراعوا أن تصل اللحوم إلى غير القادرين فى منازلهم حتى لا يتكلفوا عناء الوقوف فى طوابير للحصول عليها.

عجل وزنه 455 كيلوجراماً، ذبحه الأهالى وأعدوا قائمة بأسماء المحتاجين، أشرف عليها عبدالحكم جمعة، بمساعدة عدد من الجيران فى مناطق مختلفة، تضمنت أسماء الأسر الأكثر احتياجاً وأماكنهم، لتوصيل اللحوم حسب عدد أفراد الأسرة: «كل أسرة عددها 3 أفراد خدوا كيلو لحمة، واللى عددهم أكتر أخدوا اتنين كيلو، وكل اللحوم وصلت للمستحقين فى بيوتهم، مش عايزين نحرج حد ولا نخلى حد يقف يطلب كيس لحمة».

ساهم الأهالى فى ثمن العجل، كلٌ حسب مقدرته، ووصلت التبرعات إلى 18 ألفاً و900 جنيه، حسب «عبدالحكم»، الذى اشترى العِجل بالمبلغ كاملاً فيما تبرع الجزار وسائق السيارة المسئول عن نقل العجل بأجرتهما، دعماً لأهالى القرية، مستغلين ثمن «العفشة» التى تقدر بمبلغ ألف جنيه، فى استكمال سعر الذبيحة: «كل واحد اتبرع باللى يقدر عليه من 100 جنيه إلى 10 آلاف، لسه علينا 4 آلاف جنيه ثمن العجل للتاجر وقربنا نكملهم».

"عبدالحكم": وزعنا حسب عدد أفراد الأسر

وبحسب «عبدالحكم» لم تقتصر الأعمال الخيرية للقرية على توزيع اللحوم بل شملت توزيع ملابس العيد على الأيتام والأسر المعيلة: «عاملين مشروع خيرى متكامل مش بس لحمة وملابس ولا قاصر على العيد بس، حالياً بنتواصل مع أطباء ومدرسين لتقديم خدمات مجانية لأهل القرية، بنحاول نخفف أعباء المعيشة على الأهالى غير القادرين».