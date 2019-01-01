في روسيا.. مسؤول بارز يتلقى رشاوى بيض وزبدة وينفي قبول العسل

أدين مسؤول روسي سابق في مدينة (سان بطرسبرج) بقبول الرشاوى على "شكل بيض وزبدة"، لكنه شكك في مزاعم بأنه قبل رشوة من العسل أيضا.

وذكرت محكمة بطرسبرج أنه على مدار ثلاث سنوات، غض مفتش المدينة سيرجي بوتين الطرف عن الانتهاكات التي يرتكبها الباعة المتجولون مقابل رشاوى مالية أو في صورة مواد غذائية.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، وفقا لصحيفة (موسكو تايمز) على الإنترنت، إنه في قضية واحدة أخذ بوتين منتجات غذائية مختلفة من أحد البائعين، قدرا من العسل بقيمة 700 روبل (11 دولارا) وثلاث علب من الزبدة بقيمة 100 روبل (5ر1 دولارا ) لكل منهم.

كما قبل من بائع آخر في نفس الشارع 60 بيضة بقيمة 600 روبل (50ر9 دولار).واعترف بوتين بالذنب في جزء منه وقبول بعض السلع، ولكن أصر على أنه لم يقبل وعاء العسل بقيمة 700 روبل.

وفرضت المحكمة الجزئية غرامة على بوتين بمبلغ 650 ألف روبل (300ر10 دولار) وحرمانه من شغل أي مناصب عامة لمدة عامين.