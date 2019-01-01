فيديو.. مباراة ملاكمة بين رونالدو ونيمار

ظهر النجمان كريستيانو رونالدو ونيمار دا سيلفا، في إعلان جديد يجمع اللاعبين في البرتغال.

وتدور فكرة الإعلان، حول مباراة ملاكمة بين رونالدو ونيمار، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما قالته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الإعلان يعود شركة "ميو" البرتغالية للاتصالات.

وقالت الصحيفة إن رونالدو ظهر في نزال ملاكمة "غير متكافئ" مع نيمار، ولكن النزال تحول إلى فقرة كوميدية، حيث بادر نيمار بالرقص على طريقة السامبا البرازيلية بدلا من ملاكمة نجم يوفنتوس الإيطالي.

ويُعد ذلك أول نزال خارج ملاعب كرة القدم بين رونالدو ونيمار، بعدما تواجه الثنائي عدة مرات في ملاعب كرة القدم، آخرها كان في لقاء ريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، حيث تفوق رونالدو مع فريقه السابق على نيمار.