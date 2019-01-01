نبيل الحلفاوي يكشف حقيقة ظهوره في فيديو "العجل الثائر": معقول يا محمد؟

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الرجال يمسكون بعجل استعداد لذبحه، قالوا إنّ بينهم الفنان نبيل الحلفاوي.

وثار "العجل" على الرجال والجزارين حين حاولوا الإمساك به استعداد لذبحه بمناسبة عيد الأضحى، كما ألقى "العجل ما يبدو شبيهًا لنبيل الحلفاوي أرضا، وكاد أن يدوس عليه بأقدامه، لينقذه شاب مسرعا".

الفيديو أثار ضجة عبر "تويتر"، وتداوله رواد موقع التغريدات القصيرة معتقدين أنّه "الحلفاوي"، وشاركوا الفيديو على صفحته، متسائلين عن هل هو بالفعل أم شخص شبيه له.

وعلق الحلفاوي على التساؤلات مبديا استغرابه، بمشاركة تغريدة لأحد رواد "تويتر" قال فيها: "ألف سلامة عليك يا قبطان، انت اللي في الفيديو ولا حد شبهك؟"، مجيبا: "معقولة يا محمد؟"، في إشارة إلى أنه ليس الشخص الظاهر في الفيديو.