بينها "آل سعود".. أغني 10 عائلات في العالم

تأتي عائلة آل سعود في المملكة العربية السعودية ضمن أغلى العائلات على مستوى العالم، محتلة المرتبة الرابعة بقيمة ثروتها التي تبلغ نحو 100 مليار دولار، وفقا لما نشرته وكالة "بلومبرج" أمس السبت.

وعن قائمة أغنى العائلات في العالم، نستعرضها في السطور التالية، بحسب "روسيا اليوم".

1. تتصدر القائمة عائلة والتون الأمريكية، مالكة شبكة المتاجر "والمرت"، وارتفعت ثروتها بـ39 مليار دولار منذ يونيو العام الماضي، لتبلغ اليوم 191 مليار دولار.

2. المرتبة الثانية ذهبت لعائلة مارس الأمريكية، صاحبة شركة الشوكولاتة المشهورة، والتي حققت خلال العام الماضي دخلا قدره 37 مليار دولار لترتفع ثروتها إلى 127 مليارا.

3. في المرتبة الثالثة حلّت عائلة كوك الأمريكية التي تملك شركة صناعات عملاقة تحمل اسمها، وحققت الأسرة العام الماضي أرباحا تقدر بـ26 مليار دولار، لتصل ثروتها إلى 125 مليارا.

. تحل عائلة آل سعود في المرتبة الرابعة بالقائمة، وتقدر الوكالة ثروتها بـ100 مليار دولار، استنادا إلى المدفوعات التي تسلمها أعضاء العائلة خلال السنوات الخمسين الماضية من الديوان الملكي والمكتب التنفيذي.

5. في المرتبة الخامسة يأتي الشقيقان الفرنسيان ألين وجيرار ورتيمر، اللذان يسيطران على شركة "شانيل، بثروة تقدر بـ57.6 مليار دولار، وحققا أرباحا بمقدار 11 مليار دولار خلال العام الماضي.

6. عائلة هيرميس الفرنسية التي تملك شركة مشهورة لصناعة مواد جلدية ودار أزياء وعطور ومواد فاخرة أخرى (53.1 مليار دولار).

7. عائلات فان دام ودي سبولبرخ ودي ميفيوس التي تسيطر معا على أكبر شركة لإنتاج البيرة في العالم.

8. العائلتان الألمانيتان بورينجر وفون باومباخ، اللتان تملكان شركة بورينجر للأدوية "51.9 مليار دولار".

9. عائلة ألباني الهندية التي تسيطر على مجموعة الشركات الصناعية (Reliance Industries 50.4 مليار دولار).

10. العائلتان الأمريكيتان كارجيل وماكميلان، اللتان تملكان مؤسسة كارجيل التجارية (42.9 مليار دولار).