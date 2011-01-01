قبل مواجهة الأهلي اليوم.. لماذا سمي نادي "اطلع بره" بهذا الاسم؟

01:45 م | الأحد 11 أغسطس 2019
فريق اطلع بره ومواجهة الأهلي

فريق اطلع بره ومواجهة الأهلي

كتب: رحاب عبدالراضي

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موعد مباراة الأهلي واطلع برة والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي واطلع برة والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي واطلع برة والقنوات الناقلة اليوم

موعد مباراة الأهلي واطلع برة والقنوات الناقلة اليوم

يلتقي النادي الأهلي بفريق "اطلع برة" السوداني، مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التهميدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأثار اسم النادي استغراب الكثيرين، وينتمي "اطلع بره"، إلى جنوب السودان، ونجح في حصد لقب الدوري المحلي للمرة الثالثة في تاريخه ليحجز مقعده في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

ويطلق اسم "اطلع بره"، على اسم حي "اطلع برة" في العاصمة جوبا.

وارتبط اسم النادي بالصراع بين السودان ودولة جنوب السودان قبل استقلالهما، حيث كان جنود السودان يدخلون الحي ليلاً ويطلبون من الرجال الخروج من منازلهم تحت تهديد السلاح باستعمال كلمة "اخرج من منزلك"، أو "اطلع بره"، بحسب "العربية".

ولعب المنتخب الوطني لدولة جنوب السودان، بعد عامين من الاستقلال الذي جرى في عام 2011 مباراته الأولى وكانت أمام الجار الأوغندي وتعادلا بهدفين لكل منهما ذلك بعد أن كان الدوري انطلق في العام ذاته.

وتعاقب على دوري جنوب السودان في السنوات الأربع 3 أبطال: "السلام، الملكية، اطلع برة"، الذي توج باللقب مرتين، آخرها عام 2015.

وشارك "اطلع بره" في البطولات الأفريقية مرة سابقة في نسخة 2014 وخرج من الدور التمهيدي، وفي كأس الاتحاد الأفريقي المعروف بالكونفيدرالية وخرج أيضا من الدور التمهيدي.

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