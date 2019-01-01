رسائل دعم من نجوم الفن لأحمد السعدني: "ربنا مبيبتليش غير اللي بيحبه"

01:56 م | الأحد 11 أغسطس 2019
أحمد السعدني وطليقته وأولاده

أحمد السعدني وطليقته وأولاده

كتب: فادية إيهاب

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ما بين إحساس الفقد والندم والحنين، رثى الفنان أحمد السعدني، طليقته أمل سليمان، بكلمات مؤثرة في رسالة مطولة نشرها عبر حسابه على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"انستجرام". 

بداية من التعارف والزواج والإنجاب وحتى الطلاق الأول ثم العودة، ليصبح لدى السعدني وأمل ولدين هما "عبد الله وياسين"، وصولا للانفصال مرة أخرى بسبب الخوف من تحمل المسؤولية، تلك هي تفاصيل الرسالة المطولة التي نشرها "السعدني"، مختتمها بإحساس الندم والفقد لطليقته التي ما زال يحبها. 

المنشور الذي أضافه السعدني، لاقى رودود أفعال واسعة من قبل نجوم الفن الذين حرصوا على التعليق ومواساة زميلهم ودعمه، فضلا عن الدعاء لطليقته بالرحمة والمغفرة. 

"لله الأمر من قبل ومن بعد.. انت في ابتلاء شديد، وأول درجة لرفعه هو الصبر والرضا.. أهم حاجة دلوقتي ولاد أمل"، هكذا نعت الفنانة روجينا، زميلها، مضيفة في تعليقها عدد من الكلمات الداعمة له فضلا عن نصحه بأهمية الاهتمام بأولاده وتعويضهما فقدان والدتهما. 

روجينا لأحمد السعدني: الأولاد بحاجك لك 

ومن بين النجوم الذين حرصوا على مواساة "أحمد"، كل من شيكو وأحمد داود ومحمد إمام وراندا البحيري وكريم عفيقي ومنة فضالي وريم البارودي وشيري عادل ودينا فؤاد وأشرف زكي وأمير شاهين وأصالة وأحمد زاهر وسارة نخلة. 

كا حرص مجموعة أخرى من النجوم على الدعاء لطليقته ومواساته بعدد من الكلمات كالفنانة هيدي كرم ومصطفي خاطر ودنيا سمير غانم وغادة عادل، بجانب دعم كلا من إسعاد يونس وأحمد فلوكس وكنده علوش، وديانا حداد. 

وكانت جنازة أمل سليمان، طليقة الفنان أحمد السعدني، وأم ابنيه "عبدالله وياسين"، شُيعت ظهر أمس السبت، من مسجد سعاد كفافي بمدينة السادس من أكتوبر، عقب أداء صلاة الجنازة عليها.

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