في موسم الحج.. أين تذهب الجمرات بعد رميها؟

12:12 م | الأحد 11 أغسطس 2019
رمي الجمرات

رمي الجمرات

كتب: صفية النجار

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مع قدوم عيد الأضحى وأيام التشريق، يبدأ الحجاج رمي الجمرات التي تعد أحد واجبات ركن الإسلام الأعظم، يفعلها الحجاج اقتداءً بسيدنا إبراهيم عليه السلام، عندما ظهر له إبليس واعترضه في 3 مواضع ليصده عن ذبح سيدنا إسماعيل عليه السلام، فرماه سيدنا إبراهيم بـ7 حصوات في هذه الأماكن، التي ي0رمي الحجاج فيها الجمرات، فأصبح رمي الجمرات رمز لعداوة الشيطان التي أمرنا الله بها في كتابه العزيز: "إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً".

هل يشترط الترتيب في رمي الجمرات أيام التشريق؟.. البحوث الإسلامية يجيب 

ويثير البعض فضولا حول معرفة المكان الذي تذهب فيه الجمرات بعد رمي الشيطان بها في مِنى، يوم عيد الأضحى وأيام التشريق، وأظهر تقرير نشرته "العربية" أنّ الجمرات يجري التخلص منها عن طريق نظام آلي من داخل قبو جسر الجمرات، يجمع ويخزن وينقل الجمرات عقب استخدام حجاج بيت الله الحرام لها. 

وفي قاع الجسر يكمن سر التجميع، إذ ترفع أنظمة آلية الحصي من خلال سيور ضخمة تسحب الحصوات الموجودة، بعد تجميعها في حوض الجمرات الثلاثة، ويحتوي كل حوض منها على نظامين لرفع كل ما يلقى في قاع الجسر وبسرعات مختلفة، إلى جانب أبواب يجري التحكم فيها آليا في فتح وغلق وتحديد مسار الحصى وكمياتها، كما يتميز النظام بحساسات فرز لفلترة ما يلقى من غير الحصي وعزله. 

وساعد نظام الرفع الآلي في تسريع تخزين الحصوات في قبو منشآت الجسر، ويعمل النظام عبر بوابات إلكترونية تموضعت في طوابق جسر الجمرات، على تحويلها إلى عربات الضواغط التي تنتظرها في عمق المنشأة التي توجد في أسفل الجسر.

وعن هذا الأمر قال مدير عام المشاعر المقدسة والمواسم في أمانة العاصمة المهندس عارف قاضي، إنّه جار نقل كميات الحصي البالغة 1000 طن بعد نزول الحجاج من مشعر منى، وجار التخلص منها في المرامى المعتمدة لأنها تعد نفايات، فيما أوضحت إحصائيات رسمية رصدت أنّ حجم مخلفات الجمرات يقدر بـ300 طن.

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