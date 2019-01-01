بالصور.. وقفة عرفة.. بكاء وابتهال وفرحة نزول الأمطار

بالبكاء والتضرع والفرحة بنزول الغيث، أدى ما يزيد على مليوني مسلم من 163 دولة، السبت، الركن الأعظم في مناسك الحج، وهو الوقوف على صعيد عرفات عشية عيد الأضحى، حيث تدفق الحجاج في اتجاه "عرفات" أو جبل الرحمة، قرب مكة المكرمة، منذ فجر أمس.

وقضى الآلاف ليلتهم في "مِنَى" وباتوا على سجادات الصلاة أو قطع من الكرتون.

وتحت عنوان "وقفة مهيبة على صعيد عرفات"، قالت صحيفة عكاظ السعودية، إن حجاج بيت الله الحرام سارعوا الخُطى لحجز مكان لهم قرب جبل الرحمة بمشعر عرفات، إذ وفّرت لهم كل التسهيلات وذلَّلت أمامهم كل العقبات، وتهيأت سبل الراحة التي تضمن أداءهم المناسك بيُسر وسلاسة.

وتعمل وزارة الصحة السعودية، على تقديم خدماتها الصحية والطبية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام عبر آلاف الأطباء والممرضين والفنيين الذين جنَّدتهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

كما أطلقت المملكة العديد من التطبيقات لخدمة الحجاج، بالإضافة إلى تطوع الكثير من الشباب لخدمة الحجيج.