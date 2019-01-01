دراسة: التفاؤل يطيل العُمر 7 سنوات ونصف

03:28 ص | الأحد 11 أغسطس 2019
التفاؤل يحمي من الأرق ويطيل العُمر

التفاؤل يحمي من الأرق ويطيل العُمر

كتب: الوطن

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للتفاؤل مميزات عديدة، كشفت عنها نتائج دراسة جديدة، بأن التفكير الإيجابي والتفاؤل يساعدان الجسم على الاستجابة الجيدة للساعة البيولوجية والنوم والاستيقاظ في مواعيد منتظمة.

ووجدت الدراسة، التي أجريت في جامعة كنتاكي بالولايات المتحدة، أن التفاؤل أو النظرة الإيجابية للمستقبل تطيل العُمر بمقدار 7 سنوات ونصف.

ووفقا لموقع "24"، فإن التفكير الإيجابي يساعد على خفض التوتر، ويتيح الفرصة لإدارة الضغوط وتقليل الإجهاد.

ونُشرت نتائج الدراسة في "كانديان ميديكال أسوسياشن جورنال"، والتي وجدت صلة بين النوم الجيد وكل من "صحة القلب، عدم ارتفاع ضغط الدم، الوقاية من السكتة الدماغية، تباطؤ مظاهر الشيخوخة".

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