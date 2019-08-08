الحج في "سيارة إسعاف".. المملكة تنقل زوار بيت الحرام إلى عرفات

فرح ودموع لحقت بحاجة مسنة عند سماعها تكبيرات العيد "لبيك اللهم لبيك"، وذلك وقت نقلها إلى مستشفى عرفة لإكمال فريضة الحج، حسب فيديو بثه حساب وزارة الصحة السعودية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وهذا المقطع الذي بثته الصحة السعودية، يأتي ضمن القافلة الصحية التي تنطلق من المدينة المنورة، وبها 23 حاجا من جنسيات مختلفة هم المرضى في مستشفيات المدينة المنورة لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

فرحة الحجاج المنومين ومشاعرهم بعد تصعيدهم إلى مستشفيات #عرفة لإكمال فريضة الحج.

نسعد بمتابعتكم عبر سناب #الصحة..https://t.co/UKKfLz0J24#حج_بصحة pic.twitter.com/Q0P0X8BYyN — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) August 8, 2019

واحتوت القافلة على 23 سيارة إسعاف مزودة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة مع تواجد قرابة 120 طبيباً وممرضا ومسعفا، و7 سيارات إسعاف احتياطية وسيارتي إسعاف عناية مركزة، وكابينة أوكسجين متكاملة وورشة إسعافات متنقلة وحافلة لنقل مرافقي المرضى.

وأدى حجاج بيت الله الحرام اليوم، صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة بمشعر عرفة، اقتداء بسنة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم.

ومع غروب الشمس تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون بها المغرب والعشاء، ويقفون بها حتى فجر الأحد، ثم يعودون إلى منى مرة ثانية لرمي جمرة العقبة والنحر، ثم الحلق أو التقصير والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

وأعلنت السعودية مساء الجمعة، حصيلة الحجاج الأولية وصلت لمليونين و91 ألفا و471 حاجا، بينهم مليونا و855 ألفا و407 من خارج المملكة، و200 ألف و360 من داخلها.