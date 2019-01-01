نصائح غذائية مهمة لحجاج بيت الله

03:56 م | السبت 10 أغسطس 2019
نصاح غذائية للحجاج

نصاح غذائية للحجاج

كتب: منى السعيد

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يحتاج الحجاج إلى تغذية مناسبة تعينهم على مشقة أداء المناسك وتعددها، ونقدم في هذا التقرير مجموعة من النصائح التي قدمتها هيئة سلامة الغذائية بالمملكة العربية السعودية مجموعة من النصائح الغذائية للحجاج.

تصنيع الوجبات أولا بأول

أول نصيحة يجب ان يتبعها الحجاج هي ألا يصنعوا كميات كبيرة من الأطعمة دفعة واحدة بهدف تخزينها وتناولها فيما بعد، بل يجب أن تصنع كميات صغيرة، والتخلص من الباقي، خوفًا من انتشار البكتريا والتسمم الغذائي.

يبقي الحجاج لأداء المناسك خلال فترة لا تتجاوز 14 يومًا لذلك يجب أن يختاروا الأطعمة التى تساعدهم ومنها الخضروات والفواكه الطازجة، لكن يتم شراؤها بكميات قليلة حسب الحاجة فقط.

نصائح للسلامة الغذائية

اعتمد على الأطعمة منخفضة الخطورة والتي يمكن حفظها في درجة حرارة الغرفة، دون الحاجة لتبريدها، مثل التونة، العصائر الطبيعية المعلبة، والتقليل من الأطعمة سريعة التلف مثل الدواجن واللحوم.

عدم الاحتفاظ بالأطعمة الباردة مثل السلطة أو الأطعمة المطهية فوق الحاجة، أو على الأقل توضع في الثلاجة بشكل سريع.

استخدام العبوات الصغيرة من الأطعمة المعلبة مثل المربي، الجبن، الزبدة، وغيرها.

عند تناول الطعام بأحد المطاعم أو المحال القريبة من المناسك يجب اختيار مكان نظيف ومعروف، بجانب ضرورة التأكد من أن الأطعمة المقدمة للمستهلك ملائمة للحرارة المطلوبة لها.

الحرص على قراءة البطاقة الغذائية، والتأكد من تاريخ الصلاحية للمنتجات الغذائية، والتأكد من عدم وجود تلف أو اعوجاج في الجسم الظاهري للعلبة.

الابتعاد عن مياه الصنبور لعدم التأكد من مصدرها.

في حالة شراء منتجات ألبان، فيجب التأكد من أن عبوتها أصلية وأن بطاقتها الغذائية سليمة لضمان المصدر.

كما يجب التأكد من نظافة الأدوات والأواني المستخدمة في إعداد الطعام، مع ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد تناول الطعام، أو استخدام الحمام.

يفضل تناول الطعام في أطباق بلاستيكية وباستخدام أدوات نظيفة، مع التخلص منها بعد انتهاء الوجبة

الإكثار من تناول الفواكه والخضروات الطازجة بعد غسلها جيدًا، كونها المصدر الرئيسي للأملاح المعدنية والفيتامينات والسوائل التي يفقدها الجسم، وتمنع الإصابة بالجفاف.

تناول وجبات صغيرة الحجم، عدم تناول الفواكه بعد الوجبات مباشرة حتى لا تسبب عسر هضم وإعاقة هضم البروتينات، والحرص على التقليل مـن تناول الحلويات والأطعمة الدسمة الغنية بالدهون مثل (الأطعمة المقلية)، لأنها تسبب تخمة وعسر هضم وتقلل من نشاط الجسم.

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