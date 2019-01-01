"حج الحضانة" من المحاكاة للأشغال اليدوية: تعليم وترفيه

مع اقتراب عيد الأضحى من كل عام، يستعد من حالفهم الحظ من المسلمين لأداء فريضة الحج، يبدأوا مبكرا تجهيز أوراق سفرهم، ويحصل كل منهم على تأشيرة الحج ويتأكد من صلاحية جواز سفره ويقتني ملابس الإحرام، وعلى هامش استعداداتهم تلاحقهم عيون مترقبة، يتساءل أصحابها من الأطفال الصغار عن سبب الفرحة والحماسة التي تتبع بشرة الحصول على تأشيرة الحج.

غادة: بدأنا بإعلان على فيس بوك.. وعملنا محاكاة من تذكرة الطيران إلى الذبح

للإجابة عن تساؤلهم وتعريفهم بركن من أركان دينهم، اختارت بعض حضانات الأطفال، محاكاة رحلة الحج، لتعليم أبنائها مناسك الحج وتخلق داخلهم شوقا لأداء الفريضة، تقول غادة أحمد، مديرة حضانة في العبور، إنّها أرادت محاكاة موسم الحج هذا العام بشكل مبدع ومتطور، إذ أعلنت قبل أيام عبر صفحة الحضانة على "فيس بوك"، تنظيم حفل عيد الأضحى المبارك، وأعلنت أنّ فقراته ستتضمن أداء مناسك الحج، ومحاكاة ذبح خروف العيد، وحضور مسرح عرائس الأراجوز، إضافة إلى الرسم على الوجه، والمسابقات الترفيهية والهدايا الرمزية للأطفال.

ارتداء ملابس الحج واصطحاب تذكرة الطيران وجواز السفر، أولى خطوات محاكاة الحج التي اختارتها "أحمد" لبدء الحفل، إذ تم تنفيذ مطار صغير بحديقة الحضانة، أوقفت فيه أحد الأطفال ليلعب دور الموظف المسؤول عن فحص جوازات سفر الحجاج والسماح لهم بالمرور، بعدها تبدأ مرحلة الطواف حول الكعبة، ويردد الأطفال "لبيك اللهم لبيك"، ثم يرمون الجمرات.

تقول أحمد لـ"الوطن" إنّها حاكت عملية ذبح الأضحية بعد الطواف، وجعلت أحد الأطفال يمارس دور الجزار، ويذبح خروف من الورق المقوى، أعدته خصيصا للمحاكاة، وبنهاية اليوم أرادت الاحتفاء بطلاب الحضانة الذين وصل عددهم لـ15 طفلا تقريبا، فأعطتهم هدايا تذكرهم بهذا اليوم وما تعلموه فيه بطريقة ممتعة.

دينا: بنستقبل كل مناسبة بالأشغال اليدوية والأعمال الفنية

"الأشغال اليدوية والأعمال الفنية".. فكرة انتهجتها إحدى حضانات الدقي، إذ تحرص على أن يشارك الطفل في صناعة ذكرى تبقى معه في كل مناسبة، فتقول دينا علي مدرّسة بالحضانة، إنّ الأطفال تشارك في صناعة الأعمال الفنية بأيديهم وبخامات بسيطة، ويصنعوا نموذجا للكعبة من علب المشروبات الغازية ونموذجا لـ"خروف العيد" من ورق الفوم.

وروت علي أنّ مشاركة الأطفال في الاعمال الفنية التي يصنعونها في المناسبات مثل "الفانوس" في شهر رمضان، تكون تحت ضوابط، ويمكن للأطفال ممن بلغ عامين وحتى 6 أعوام، أن يشاركوا في لصق الأعمال الفنية، ويُمنع استخدام المقص أو مسدس الشمع حرصا على سلامتهم.

وحرصت الحضانة على أن يرتدي الأطفال ملابس الإحرام والطواف في الكعبة الصغيرة المصنوعة يدويا، وفقا لما قاله علي لـ"الوطن".

شاور: قبل المحاكاة بأيام عرضنا فيديو تعريفي بفريضة الحج

اختارت أكاديمية لإعادة تأهيل ضعاف السمع في فروعها الثلاثة، أن تقر منهجا علميا يسبق الترفيه والفرحة بمحاكاة مناسك الحج، فيعرف الأطفال قبل ممارسة الشعائر ما تعنيه والمقصود من كل منها، وفقا لما قالته إيمان شاور مديرة الأكاديمية، موضحة أنّهم بدأوا قبل أيام عرض فيديو تعريفي بفريضة الحج وسبب أدائها، وتكرر عرضه على الطلاب إلى جانب إرسال نسخة منه لأولياء الأمور، لاختبار الأطفال في معلوماتهم.

بدأت محاكاة الأطفال للمشاعر المقدسة، بحصولهم على تأشيرات الحج ومرورهم بمطار صغير، يلعب فيه أحد الأطفال دور "موظف الجوازات"، فيما تؤدي طفلة أخرى دور مضيفة الطيران التي ترشد الاطفال إلى مقاعدهم الموضوعة أمام خلفية كرتونية لطائرة، وبوصولهم انتقل الأطفال إلى مخيمات الإقامة، ثم اجتمعوا حول مجسم الكعبة، وبدأوا الطواف ثم رمي الجمرات، وصولا للسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، بحسب ما قالته "شاور" لـ"الوطن".

إيمان: دبحنا بجد وأكلنا فتة ولحمة

"دبح بجد وفتة ولحمة".. هكذا استقبلت إحدى الحضانات أطفالها، إذ أرادت أن تضفي واقعية على الاحتفال بالعيد، ما يخلق شعورا بالألفة بين الطلاب، وفقا لـ"إيمان أحمد"، مالكة الحضانة، التي تصف يوم الاحتفال بأنّه أدخل الفرحة على قلوب الأطفال، بمشاركتهم في قطع لحوم مجسمة وتعلم طريقة قطعها، وارتداء الأطفال ملابس الإحرام، ثم طوافهم حول كعبة صغيرة مصنوعة من حديد أسود، ما جعلها تبدو واقعية في حجم صغير.

وتقول أحمد لـ"الوطن"، إنّ الأطفال شاركوا إلى جانب فريق أدار اليوم بشكل احترافي، ليعود كل طفل إلى منزله بتجربة جميلة شبه واقعية.