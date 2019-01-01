فيديو.. تكبيرات العيد بأصوات نجوم الغناء

تزامنا مع يوم عرفة وعيد الأضحى، تبدأ التكبيرات لما لها من فضل كبير في هذه الأيام، فتبعث كلمات "الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر والله الحمد" على البهجة والفرحة بين عموم المسلمين والتي تبدأ بغروب شمس ليلة العيد.

"الله أكبر الله أكبر ولله الحمد".. فضل تكبيرات ذي الحجة

وبجانب ترديد المسلمين لهذه التكبيرات وصيغها المختلفة، قدم العديد من الفنانين أيضا تكبيرات العيد بأصواتهم، وفيما يلي تقدم "الوطن" "بلاي ليست" لأشهر الفنانين الذين قدموا تكبيرات العيد:

- محمد منير

- محمد رحيم

- محمد فؤاد

- محمد عساف

- أحمد جمال

- إيمان البحر درويش والمجموعة

-أحلام

تكبيرات العيد

الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

أو يثلث: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.

ومثله: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.

وهناك الصيغة الأكبر للتكبير التي أجازها الإمام الشافعي، وهي "الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.. الله أكبر كبيرا.. والحمد لله كثيرا.. وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله.. وحده.. صدق وعده.. ونصر عبده.. وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.. لا إله إلا الله.. ولا نعبد إلا إياه.. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.. اللهم صلِّ على سيدنا محمد.. وعلى آل سيدنا محمد.. وعلى أصحاب سيدنا محمد.. وعلى أنصار سيدنا محمد.. وعلى أزواج سيدنا محمد.. وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا".