أحد الأعضاء أطلق الريح.. إيقاف جلسة برلمان إقليمي في كينيا

توقفت جلسة في برلمان إقليمي لبلدة هوما باي في كينيا، كانت تناقش وضعية أكشاك البيع بالأسواق، بسبب تبادل الاتهامات بين الأعضاء بشأن إطلاق غازات المعدة، ما تسبب في انتشار رائحة كريهة داخل المجلس.

ووفقا لـ"يورو نيوز"، قاطع النائب جوليوس غايا الجلسة بالقول: "سيدي الرئيس، أحدنا لوّث جو القاعة، وأنا أعلم من هو"، وما كان من العضو المتهم إلا أن هب للدفاع عن نفسه بالقول: "لست أنا الفاعل، لا يمكنني فعل مثل هذا الأمر أمام زملائي".

وطالب رئيس المجلس من الأعضاء أخذ استراحة خارج القاعة لبضع دقائق في محاولة منه لتخفيف الأجواء، وطالبهم بإحضار معطرات جوية لإزالة رائحة الغازات، وقال رئيس المجلس: "لا يمكننا الجلوس في أجواء سيئة الرائحة".

وذكرت تقارير محلية أن الرائحة الكريهة سرعان ما اختفت مما مكن أعضاء المجلس من استكمال جلسة النقاش.