"اللعب على الحبال" تصرفات وأفعال تعرض حياتك المهنية للخطر

هناك بعض الأفعال والمواقف التي تتسبب في فصل الموظف من عمله، من ضمن هذه الأشياء، تصرفات خفية وغير مثيرة للانتباه، يقوم بها كثير من الموظفين عن طيب نية، إلا أنهم في نهاية المطاف قد يجدون أنفسهم مطرودين من العمل.
وسلطت "سكاي نيوز" الضوء على بعض هذه المواقف التي تعرض حياتك المهنية للخطر:
الإفراط في الوعود
كن واقعيا في ما تلزم به نفسك، وإلا صورتك ستهتز أمام زملائك، ولا تقدم وعودا لمديرك في العمل للقيام بمهمات تخالف توقعاته فيك.
الرضا عن النفس
يدفعك الثقة في أدائك في العمل لعدم تطوير مهاراتك، وهو شيء في غاية الخطورة، فنحن نعيش في عالم كل يوم فيه جديد بمختلف المهن، وما يضمن لك الاستمرار في الوظيفة هو مواكبة التطور.
الخوف من التغيير
لا تخشى تغيير المهمات التي تقوم بها خلال رحلتك المهنية، فالمكوث في ما يعرف بـ"منطقة الأمان الوظيفي" قد يكون خطر عليك.
طغيان "الأنا"
الاعتداد بإنجاز ما ومن ثم الركون للحديث عنه لفترة طويلة، يمهد لك طريقا للفشل الأكيد.
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