"المقالب والسقا".. تفاصيل آخر لقاء لـ ياسمين عبدالعزيز قبل "معكم"

تصدرت المواقع الإخبارية وحديث الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض الجزء الأول من حلقاتها ببرنامج "معكم" عبر فضائية "سي بي سي"، حيث أشاد الكثير بتلقائيتها وحديثها عن حياتها وطلقيها وأعمالها الفنية.

ويعرف عن ياسمين عبدالعزيز، أنها لا تظهر كثيرًا في لقاءات تلفزيونية، وأخيرا تطل على جمهورها من خلال برنامج "معكم" من تقديم منى الشاذلي.

وكان آخر ظهور للفنانة ياسمين عبدالعزيز ببرنامج "فرصة سعيدة" عام 2004، من تقديم الفنان شريف منير، في لقاء جمعها بالفنانة منى زكي أيضا، وتحدثت خلال اللقاء عن زواجها وابنتها التي تجاوزت عامها الأول آنذاك، مشيرة إلى أن زوجها هو من اختار تسميتها بنفس اسمها "هو اللي قالي هسمي ياسمين قلتله براحتك ومش عارفة ليه يعني"، فردت منى "علشان بيحبك وبيحب الاسم".

وتحدثت ياسمين، في البرنامج المذاع عبر فضائية "دريم زمان"، عن بدايتها في الإعلانات، ثم توجهها للتمثيل، وذلك بعد أن هاتفتها الفنانة سميرة أحمد للمشاركة معها في "امرأة من زمن الحب".

كما روت بعض المواقف الكوميدية التي حدثت في مسرحية "كده أوكيه"، وكيف صنعت مقالب في زملائها "روحت أوضة أحمد السقا ورشيت بطفاية الحريق على كل الناس اللي قاعدة ووشهم بقى أبيض ورموشم بيضا، وأول ما أحمد عرف فضل يدور عليا وهربت منه لانه مجنون وممكن يتجنن عليا"، حد قولها.

وتقوم فكرة برنامج "فرصة سعيدة" على استضافة الفنانين للحديث عن ذكرياتهم، وهو من تقديم الفنان شريف منير، عبر شاشة "دريم زمان".

واستضاف منير، عام عرضه العديد من الفنانين أبرزهم هاني رمزي، وحنان ترك، وأحمد السقا، ومدحت صالح، والراحل خالد صالح.