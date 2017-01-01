كلاكيت ثالث مرة.. محمد صلاح يبدع في المباريات الافتتاحية

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في إحراز هدف وصناعة آخر، في المباراة التي تجمع فريقه مع نوريتش سيتي، على ملعب "آنفيلد"، ضمن المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي انتهى شوطها الأول بتقدم الريدز، بأربعة أهداف دون رد.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي لصلاح، التي يتمكن خلالها من إحراز هدف في مباريات الجولة الأولى للريدز بالدوري، ونرصد لكم في السطور التالية أهداف صلاح في الـ 3 مباريات الافتتاحية مع ليفربول كالتالي:

ليفربول x واتفورد

في موسم 2017/ 2018، استهل ليفربول مشواره في بطولة الدوري بالتعادل أمام واتفورد بنتيجة 3/3، وتمكن صلاح خلالها من إحراز الهدف الثالث للريدز.

ليفربول x وست هام يونايتد

واصل محمد صلاح تألقه مع ليفربول، عندما نجح في التسجيل بالجولة الأولى في الدوري الإنجليزي أمام وست هام، حيث تقدم صلاح بالهدف الأول للريدز ليقود فريقه لفوز ساحق بنتيجة 4/0.

ليفربول x نوريتش سيتي

وفي المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، تمكن صلاح من إحراز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 18 من زمن المباراة، بعدما كان هانلي، مدافع نوريتش قد تقدم للريدز بهدف عن طريق الخطأ في مرماه، وقام صلاح بصناعة الهدف الثالث لفريقه بعد عرضية متقنة من ركلة ركنية قابلها فان دايك برأسية قوية سكنت الشباك، قبل أن ينهي أوريجي الشوط الأول بالهدف الرابع.