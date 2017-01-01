كلاكيت ثالث مرة.. محمد صلاح يبدع في المباريات الافتتاحية

10:39 م | الجمعة 09 أغسطس 2019
محمد صلاح وفان دايك

محمد صلاح وفان دايك

كتب: حسن شحاتة

أخبار متعلقة

بالفيديو| محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لليفربول في مرمى نورويتش

بالفيديو| محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لليفربول في مرمى نورويتش

الخميس الحزين.. محمد صلاح خارج قائمتي "معهد الأورام وأفضل مهاجم"

الخميس الحزين.. محمد صلاح خارج قائمتي "معهد الأورام وأفضل مهاجم"

وقائع عنصرية مستمرة ضد محمد صلاح .. ورد مختلف من اللاعب

وقائع عنصرية مستمرة ضد محمد صلاح .. ورد مختلف من اللاعب

استبعاد محمد صلاح .. ميسي ورونالدو وماني المرشحون للقب أفضل مهاجم في أوروبا

استبعاد محمد صلاح .. ميسي ورونالدو وماني المرشحون للقب أفضل مهاجم في أوروبا

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في إحراز هدف وصناعة آخر، في المباراة التي تجمع فريقه مع نوريتش سيتي، على ملعب "آنفيلد"، ضمن المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي انتهى شوطها الأول بتقدم الريدز، بأربعة أهداف دون رد.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي لصلاح، التي يتمكن خلالها من إحراز هدف في مباريات الجولة الأولى للريدز بالدوري، ونرصد لكم في السطور التالية أهداف صلاح في الـ 3 مباريات الافتتاحية مع ليفربول كالتالي:

ليفربول x واتفورد

في موسم 2017/ 2018، استهل ليفربول مشواره في بطولة الدوري بالتعادل أمام واتفورد بنتيجة 3/3، وتمكن صلاح خلالها من إحراز الهدف الثالث للريدز.

ليفربول x وست هام يونايتد

واصل محمد صلاح تألقه مع ليفربول، عندما نجح في التسجيل بالجولة الأولى في الدوري الإنجليزي أمام وست هام، حيث تقدم صلاح بالهدف الأول للريدز ليقود فريقه لفوز ساحق بنتيجة 4/0.

ليفربول x نوريتش سيتي

وفي المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، تمكن صلاح من إحراز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 18 من زمن المباراة، بعدما كان هانلي، مدافع نوريتش قد تقدم للريدز بهدف عن طريق الخطأ في مرماه، وقام صلاح بصناعة الهدف الثالث لفريقه بعد عرضية متقنة من ركلة ركنية قابلها فان دايك برأسية قوية سكنت الشباك، قبل أن ينهي أوريجي الشوط الأول بالهدف الرابع.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

الخميس الحزين.. محمد صلاح خارج قائمتي "معهد الأورام وأفضل مهاجم"

الخميس الحزين.. محمد صلاح خارج قائمتي "معهد الأورام وأفضل مهاجم"

في يوم واحد غاب نجم الكرة المصري محمد صلاح عن قائمتين إحداهما داخلية أعلنتها جامعة القاهرة والثانية خارجية أعلنها الاتحاد الأوروبي.
الأدعية المستحبة في يوم عرفة

الأدعية المستحبة في يوم عرفة

عظم النبي الدعاء في يوم عرفة، حيث قال الرسول في حديثه رواه عبدالله بن عمر "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله
بعد ضجة "استغلال الرضيعة".. أحمد حسن وزينب يغادران مصر

بعد ضجة "استغلال الرضيعة".. أحمد حسن وزينب يغادران مصر

أحمد حسن وزينب يغادران القاهرة متوجهين إلى دبي، بعد اتهماها بالإساءة لطفلتهما وتقديم بلاغ ضدهما للنائب العام
وصفة طبيعية للتخلص من الكرش نهائيا

وصفة طبيعية للتخلص من الكرش نهائيا

تعد مشكلة الكرش من أصعب المشاكل التي يعاني منها الرجال والنساء، حيث تبدأ الترهلات في الظهور بمنطقة البطن للنساء بعد الحمل بشكل خاص.
عمرو عبدالجليل يمازح نجيب ساويرس وينشر رقمه.. "كلمني شكرا"

عمرو عبدالجليل يمازح نجيب ساويرس وينشر رقمه.. "كلمني شكرا"

مازح الفنان عمرو عبد الجليل أحد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعدما طلب منه رقم نجيب ساويرس، في إشارة إلى إفيه من فيلم كلمني شكرا.