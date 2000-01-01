1500 جنيه للعجل و250 للخروف.. الجزَّارون يرفعون تسعيرة الذبح: موسم ولازم نكسب

مكاسب موسم عيد الأضحى لا تنتهى، وينتظرها العاملون فى مهن مختلفة، على رأسها الجزارة، ليس فقط ببيع اللحوم والأضاحى، إنما بذبحها أيضاً، محددين تسعيرة للذبح، ارتفعت هذا العام، وتختلف على حسب نوع الأضحية، فتتراوح بين 1500 و2500 جنيه للعجل، و250 و300 للخروف، الأمر الذى أربك حسابات عديد من المواطنين، وحمّلهم أعباءً إضافية.

«الدبح مش سهل، محتاج مجهود ووقت كبير، باقعد فى العِجل ساعتين أدبح وأسلخ وأشفى وأقطع، وده حاجة سنوية يعنى فلوسها بتبقى غالية»، بحسب أشرف محمد، جزار فى مدينة العبور، يمارس المهنة منذ أكثر من 20 عاماً، ويرى أن أسعار الذبح كانت ثابتة قبل 5 سنوات، لكنها ارتفعت مؤخراً: «لما كل حاجة غليت، إحنا كمان رفعنا الأسعار، لأن دى شغلانة بنعملها مرة واحدة بس فى السنة».

طقوس وخطوات مختلفة يتبعها «أشرف» استعداداً للذبح مثل ملاطفة الأضحية: «من سُنن الإسلام إننا ندبح الأضحية فجأة، لازم تشرب ميَّه كتير، والسكين يكون حامى، ومن وراها عشان ما تشُفش»، ويرى أن الجزار لا بد أن يكون رحيماً بالأضاحى.

قائمة بأسعار الذبح، وضعها إيهاب محمد، جزار فى منطقة الهرم، فالعجل وزن أقل من 300 كيلوجرام بـ1500 جنيه، وأكثر من 300 كيلوجرام بـ2000 جنيه، أما الخروف بـ250 جنيهاً، والجدى بـ120 جنيهاً، ويقول إن أسعاره أقل نسبياً من معظم الجزارين فى المنطقة، لذلك لا يقبل الفِصال فى الأسعار: «أنا مش بادبح بس، أنا كمان باسلخ وأنضف الفشَّة والكرشة والممبار كويس جداً، وأقطع اللحمة وأعبّيها مع أصحابها عشان أسهل عليهم». ولا يستغرق «إيهاب» وقتاً طويلاً فى الذبح، فيكفيه من 25 إلى 30 دقيقة الخروف.

«الحقيقة اتفاجئت بأسعار الدبح السنة دى، ولا كأنى رايح أشترى خروف صغير! أنا دايماً ربنا بيقدرنى وباجيب عجل، أفاجأ بجزار يقولى 2000، وواحد تانى يقول لى 2500، ومضطر أدفع، ومن ساعة ما عرفت وأنا باحوّش فى سعر الدبح لوحده»، بحسب صبحى مصطفى، الذى يشجع على شراء أضحية كل عام.