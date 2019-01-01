أطفال يعملون فى "المدبح": "الجزارة فن مش سن"

09:46 م | الجمعة 09 أغسطس 2019
طفلان يحملان أجزاء من ماشية بعد ذبحها

طفلان يحملان أجزاء من ماشية بعد ذبحها

كتب: سحر عزازى

أخبار متعلقة

ملكة جمال بريطانيا: بحب الممبار والعكاوي.. وعمرو أديب: إنتي من المدبح

ملكة جمال بريطانيا: بحب الممبار والعكاوي.. وعمرو أديب: إنتي من المدبح

جزارو «المدبح» يشكون قلة الإقبال: «ودّيتوا الشعب فين؟»

جزارو «المدبح» يشكون قلة الإقبال: «ودّيتوا الشعب فين؟»

"الوطن" مع الجزارين في موسمهم.. الطريق إلى "المدبح" مفروش بالسكاكين

"الوطن" مع الجزارين في موسمهم.. الطريق إلى "المدبح" مفروش بالسكاكين

إزالة مبنى مخالف بمنطقة المدبح في السيدة زينب

إزالة مبنى مخالف بمنطقة المدبح في السيدة زينب

فى منتصف شارع يدب بالضجيج والزحام احتفالاً بكرنفال الأضاحى، يسير الصغير بخطوات ثابتة وفوق عنقه تتدلى سيقان الماشية «الكوارع»، يضعها بإحكام على الطاولة، إلى جوار اللحوم التى يلتف حولها زبائن مدبح السيدة زينب، ويبدأ فى تقطيعها وتنظيفها كرجل كبير تشبّع من مهنة الجزارة لسنوات طويلة.

يرتدون ثوب "المعلمين" ويعملون فى الذبح والتقطيع والبيع

أحمد السيد، 11 عاماً، علمه والده أصول المهنة منذ ٥ سنوات، ينزل معه ويتابع حركة البيع والشراء، يعرف أسرارها، وينتظر موسم عيد الأضحى ليمارس هوايته المفضلة داخل المدبح من الخامسة صباحاً وحتى منتصف الليل خلال أيام الموسم، وإلى جواره يقف شقيقه «إبراهيم»، الذى يكبره بعام واحد فقط، ينافسه فى أعمال الجزارة، معتبرين أنفسهما «معلمين المدبح».

على بعد خطوات من الصغيرين يقف شقيقان آخران، ينتميان إلى نفس المرحلة العمرية، يبيعان بمفردهما دون وصاية من أحد، يحكى «أحمد»، الأكبر سناً، أنه سبق أن ذبح شاة وكانت تجربته الأولى فى عالم الجزارة: «أبويا اتشاهد عليها وأنا دبحت، من غير خوف ولا تردد لأنى شفت أبويا بيدبح كتير ومش بخاف».

رغم سنوات عمره الصغير، قضى «أحمد» فى المدبح ٧ سنوات، يقف يبيع ويزن للزبائن، مؤكداً أن حركة البيع والشراء فى تراجع مستمر بسبب غلاء الأسعار، مما دفعه للاكتفاء ببيع «الحلويات»: «كيلو اللحمة بقى بـ١٤٠ جنيه، بطلت أبيعها واشتغلت فى الرخيص». لافتاً إلى أنه أصبح لديه زبائن يعرفونه بالاسم فى السوق، يذهب وقت شروق الشمس يتسلم من والده بضاعته ثم يبيعها بمساعدة صديقه الأصغر «على»: «حلم حياتى أبقى جزار كبير».

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

لماذا أعلنت 3 دول عربية الإثنين عيد الأضحى؟.. رئيس البحوث الفلكية يوضح

لماذا أعلنت 3 دول عربية الإثنين عيد الأضحى؟.. رئيس البحوث الفلكية يوضح

نحدث الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن سبب احتفال عدد من الدول العربية بعيد الأضحى يوم الإثنين.
يخلق من الشبه "شيرين".. إسراء تحلم بلقاء مطربة "المشاعر": نفسي أقابلها

يخلق من الشبه "شيرين".. إسراء تحلم بلقاء مطربة "المشاعر": نفسي أقابلها

أحدثت صورة فتاة تدعى "إسراء محمد"، حالة من الجدل بعد نشرها على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بسبب الشبه بينها وبين شيرين عبد الوهاب.
الخميس الحزين.. محمد صلاح خارج قائمتي "معهد الأورام وأفضل مهاجم"

الخميس الحزين.. محمد صلاح خارج قائمتي "معهد الأورام وأفضل مهاجم"

في يوم واحد غاب نجم الكرة المصري محمد صلاح عن قائمتين إحداهما داخلية أعلنتها جامعة القاهرة والثانية خارجية أعلنها الاتحاد الأوروبي.
عالِم يخبز رغيفا بخميرة فرعونية عمرها 4500 عام

عالِم يخبز رغيفا بخميرة فرعونية عمرها 4500 عام

الهوس بعلم المصريات وكل ما هو فرعوني دفع العالِم شيموس بلاكلي إلى استخدام خميرة عمرها 4500 سنة تعود إلى أيام مصر القديمة، ليخبز رغيفًا، وكانت النتيجة لا تصدق عل
أصوات السماء شتاء وغروب دموي صيفا.. العلم يفسر الظواهر الغريبة في مصر

أصوات السماء شتاء وغروب دموي صيفا.. العلم يفسر الظواهر الغريبة في مصر

الكون الذي نحيا فيه، يُعد مليئا بالأسرار والظواهر الغامضة وغير المفسرة، وطبيعة العالم تحتفظ بغموضها بالرغم من تقدم العلم