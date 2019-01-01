أول صالة للجمباز فى سوهاج: «الصعايدة اتطوروا»

بفرحة شديدة استقبل أهالى محافظة سوهاج خبر افتتاح أول صالة رياضية لألعاب «الجمباز والباركور وستريت ورك أوت»، بدعم من الاتحاد المصرى للجمباز، والذى أرسل أجهزة حديثة إلى الصالة، لنشر ثقافة ممارسة الرياضة وبناء كوادر وأبطال رياضيين بين أبناء الصعيد.

"مصطفى": "بحلم بيها من 5 سنين"

فى منطقة الزهراء بمدينة سوهاج، تأسست الصالة منذ أيام قليلة وتم تجهيزها بالكامل، لاستقبال صغار وشباب الصعايدة، الراغبين فى بناء جسد رياضى قوى وممشوق: «بقالى 5 سنين بحلم أفتح صالة كبيرة لتدريب الأطفال والكبار على الرياضات المختلفة»، حسب مصطفى زغلول، مسئول الصالة، والذى سعى كثيراً من أجل تأسيسها ما دفعه إلى التواصل مع الاتحاد المصرى للجمباز: «فى الأول قالوا لى ادفع 250 ألف جنيه عشان تستلم الأجهزة، وبعد ما عرفوا إنى مش معايا فلوس، قال لى إحنا هنبعت لك أجهزة بفلوس بسيطة بس عشان هدفنا نطور الصعيد رياضياً ودفعت 19 ألف جنيه بس».

افتتاح الصالة كان حلم «مصطفى»، لتدريب شباب الصعيد على رياضات الاستريت ورك أوت والجمباز، التى يمارسونها فى الشوارع والحدائق العامة: «أخيراً بقى عندنا مكان هيلمنا من الشارع بدل ما كنا بندرب بشكل عشوائى، ومن غير تنظيم عشان مكانش فيه مكان»، وعلى الرغم من أنه لم تمضِ أيام على المشروع فإنه شهد إقبالاً كبيراً من الشباب، وكذلك الأطفال حيث حرص الأهالى على تدريب أبنائهم بالاشتراك فى الصالة: «بقى فيه ناس فى الصعيد بتهتم بالرياضة والموضوع بقى مُرحب به غير زمان وخلال 3 سنين الصعيد إن شاء الله هيخرج أبطال رياضيين».