أول صالة للجمباز فى سوهاج: «الصعايدة اتطوروا»

09:03 م | الجمعة 09 أغسطس 2019
طفلة تتدرب فى صالة الجمباز

طفلة تتدرب فى صالة الجمباز

كتب: مها طايع

أخبار متعلقة

أول مدربة جمباز صعيدية تنشر الرياضة بين بنات سوهاج

أول مدربة جمباز صعيدية تنشر الرياضة بين بنات سوهاج

عرض جمباز لفريق جلهوم لأبناء وأسر الشهداء بمركز المنارة بحضور السيسي

عرض جمباز لفريق جلهوم لأبناء وأسر الشهداء بمركز المنارة بحضور السيسي

عزاءان وتدريب جمباز ومحاكمة.. نشاط جمال مبارك في شهر

عزاءان وتدريب جمباز ومحاكمة.. نشاط جمال مبارك في شهر

بالصور| محافظ أسيوط يكرم "سائقة تروسيكل" ولاعبة جمباز

بالصور| محافظ أسيوط يكرم "سائقة تروسيكل" ولاعبة جمباز

بفرحة شديدة استقبل أهالى محافظة سوهاج خبر افتتاح أول صالة رياضية لألعاب «الجمباز والباركور وستريت ورك أوت»، بدعم من الاتحاد المصرى للجمباز، والذى أرسل أجهزة حديثة إلى الصالة، لنشر ثقافة ممارسة الرياضة وبناء كوادر وأبطال رياضيين بين أبناء الصعيد.

"مصطفى": "بحلم بيها من 5 سنين"

فى منطقة الزهراء بمدينة سوهاج، تأسست الصالة منذ أيام قليلة وتم تجهيزها بالكامل، لاستقبال صغار وشباب الصعايدة، الراغبين فى بناء جسد رياضى قوى وممشوق: «بقالى 5 سنين بحلم أفتح صالة كبيرة لتدريب الأطفال والكبار على الرياضات المختلفة»، حسب مصطفى زغلول، مسئول الصالة، والذى سعى كثيراً من أجل تأسيسها ما دفعه إلى التواصل مع الاتحاد المصرى للجمباز: «فى الأول قالوا لى ادفع 250 ألف جنيه عشان تستلم الأجهزة، وبعد ما عرفوا إنى مش معايا فلوس، قال لى إحنا هنبعت لك أجهزة بفلوس بسيطة بس عشان هدفنا نطور الصعيد رياضياً ودفعت 19 ألف جنيه بس».

افتتاح الصالة كان حلم «مصطفى»، لتدريب شباب الصعيد على رياضات الاستريت ورك أوت والجمباز، التى يمارسونها فى الشوارع والحدائق العامة: «أخيراً بقى عندنا مكان هيلمنا من الشارع بدل ما كنا بندرب بشكل عشوائى، ومن غير تنظيم عشان مكانش فيه مكان»، وعلى الرغم من أنه لم تمضِ أيام على المشروع فإنه شهد إقبالاً كبيراً من الشباب، وكذلك الأطفال حيث حرص الأهالى على تدريب أبنائهم بالاشتراك فى الصالة: «بقى فيه ناس فى الصعيد بتهتم بالرياضة والموضوع بقى مُرحب به غير زمان وخلال 3 سنين الصعيد إن شاء الله هيخرج أبطال رياضيين».

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

لماذا أعلنت 3 دول عربية الإثنين عيد الأضحى؟.. رئيس البحوث الفلكية يوضح

لماذا أعلنت 3 دول عربية الإثنين عيد الأضحى؟.. رئيس البحوث الفلكية يوضح

نحدث الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن سبب احتفال عدد من الدول العربية بعيد الأضحى يوم الإثنين.
يخلق من الشبه "شيرين".. إسراء تحلم بلقاء مطربة "المشاعر": نفسي أقابلها

يخلق من الشبه "شيرين".. إسراء تحلم بلقاء مطربة "المشاعر": نفسي أقابلها

أحدثت صورة فتاة تدعى "إسراء محمد"، حالة من الجدل بعد نشرها على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بسبب الشبه بينها وبين شيرين عبد الوهاب.
الخميس الحزين.. محمد صلاح خارج قائمتي "معهد الأورام وأفضل مهاجم"

الخميس الحزين.. محمد صلاح خارج قائمتي "معهد الأورام وأفضل مهاجم"

في يوم واحد غاب نجم الكرة المصري محمد صلاح عن قائمتين إحداهما داخلية أعلنتها جامعة القاهرة والثانية خارجية أعلنها الاتحاد الأوروبي.
عالِم يخبز رغيفا بخميرة فرعونية عمرها 4500 عام

عالِم يخبز رغيفا بخميرة فرعونية عمرها 4500 عام

الهوس بعلم المصريات وكل ما هو فرعوني دفع العالِم شيموس بلاكلي إلى استخدام خميرة عمرها 4500 سنة تعود إلى أيام مصر القديمة، ليخبز رغيفًا، وكانت النتيجة لا تصدق عل
أصوات السماء شتاء وغروب دموي صيفا.. العلم يفسر الظواهر الغريبة في مصر

أصوات السماء شتاء وغروب دموي صيفا.. العلم يفسر الظواهر الغريبة في مصر

الكون الذي نحيا فيه، يُعد مليئا بالأسرار والظواهر الغامضة وغير المفسرة، وطبيعة العالم تحتفظ بغموضها بالرغم من تقدم العلم