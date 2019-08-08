أزهري يرد على شيرين رضا.. هل تناول أضحية أكلت من القمامة حرام؟

هاجم عدد كبير من رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" الفنانة شرين رضا، بعد تغريدة كتبتها، أمس، عن الأضحية.

وكتبت شيرين رضا، مع صورة لخراف ومواشي تتواجد وسط القمامة وتأكل منها: "يا ترى إيه الحيوان اللي محرم أكله على المسلمين لأنه (بيأكل من الزبالة)؟".

جائت تغريدة شيرين بغرض الإشارة إلى الأضرار التي تعتقد أنها قد تصيب الإنسان بسبب تناول لحوم حيوانات أكلت من القمامة، ولكن عارضها كثير من المتابعين، ولاقت موجة عارمة من الغضب.

يا تري ايه الحيوان اللي محرم أكله علي المسلمين لانه "بيأكل من الزبالة"؟؟؟ pic.twitter.com/o5q5JErJ4J — Shereen Reda (@ShereenReda) August 8, 2019

ورد كثير من المتابعين على تغريدة شيرين رضا، انطلاقا من أنه يمس ثابت في الإسلام، وعلق حساب باسم "محمود": "هداها الله وإيانا"، وقال حساب باسم "محمد العربي"، "اقرأي أولا حكم الجلالة قبل الطعن في تلك الشعيرة العظيمة".

وعن حكم الدين في أكل لحوم الحيوانات التي أكلت قمامة، أو التصحية بها، قال الدكتور عبد الهادي زارع ، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الذبح يطهر كل شيء، سواء كان جاموس أو بقر أو شاه أو غنم، فالذبح معناه تزكية.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، لـ"الوطن"، أنه عند الذبح يجب أن نسمي الله، والتسمية تمنع كل شيء وتزيل كل أذى وقذارة.

وتابع الدكتور عبدالهادي زارع، أن هناك سببان لعدم تحريم تناول أو التضحية بحيوانات أكلت القمامة، وهي أن الذبح والتسمية يطهران لحم الحيوان بإذن الله".

أما عن سبب تحريم لحم الخنزير، أكد الدكتور زارع أن السبب نص واضح، دون التطرق لأي أسباب أخرى كأنه يأكل من القمامة، مختتما "لا اجتهاد في النص".