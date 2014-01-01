صور.. أسرة الملك فاروق في الساحل الشمالي

07:20 م | الجمعة 09 أغسطس 2019
أسرة الملك فؤاد في الساحل الشمالي

أسرة الملك فؤاد في الساحل الشمالي

كتب: منى السعيد

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نشرت الصفحة الرئيسية والموثقة "لفؤاد الثاني" صورًا لأسرة الملك فاروق وهي تقضي إجازتها على شاطئ البحر بالساحل الشمالي، وتظهر الصور التقاء الجد الملك السابق أحمد فؤاد الثاني، برفقة ابنه وحفيده، وعدد من أفراد الأسرة.

وعلقت الصفحة على المنشور قائلة: "جلالة الملك فؤاد الثاني في إجازته السنوية مع عائلته على شاطئ البحر في مصر"، وتم نشر صورة لفؤاد الثاني مع ابنه وحفيدة وهما يرتديان نفس "التيشيرت الأخضر".

وأضاف المنشور: "بالرغم من أن فؤاد الثاني قد اختار أن تكون إجازة عائلية بدون أي إعلان عنها ولا أي رسميات، إلا أن التفاف المصيفين حوله وتحيته قد أسعده أيما سعادة".

وتضمنت الصور فؤاد الثاني مع عدد من الشباب على الشاطئ يتحدثون معه، وصورة مع سيدة لم يستدل عليها.

والملك أحمد فؤاد الثاني، هو ابن الملك فاروق من زوجته الثانية الملكة ناريمان، وتحققت بمولده أمنية والده بإنجاب ولد ذكر كي يرث العرش، ومنح الطبيب الذي أشرف على عملية الولادة لقب الباشوية.

وبعد ميلاده دوت في ليل القاهرة طلقات المدفعية إعلانًا عن مولد أول طفل ذكر للملك فاروق قبل موعد ولادته الطبيعية بشهر واحد، وأعلنه وليًا للعهد.

يُذكر أنه في عام 2014، منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، جواز سفر دبلوماسي مصري، لملك مصر والسودان السابق، أحمد فؤاد الثاني، في خطوة وصفت من قبل متابعين بأنها "منصفة".

واستقبل السفير المصري لدى سويسرا، "فؤاد الثاني" الذي يقيم في العاصمة بيرن، ومنحه جواز السفر الذي دُون بداخله في خانة المهنة "ملك مصر السابق".

و"فؤاد الثاني" هو آخر ملوك الأسرة العلوية التي حكمت مصر منذ عام 1805، ونُصب ملكا من خلال مجلس الوصاية الذي سقط عند تحويل نظام الحكم في مصر إلى جمهوري في 18 يونيو 1953.

وكان عمره سبعة أشهر في 26  يوليو 1952، وهو اليوم الذي شهد مغادرة الملك فاروق إلى إيطاليا، وتسمية ابنه "فؤاد الثاني" ملكا تحت الوصاية.

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