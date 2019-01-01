لماذا تأكل القطط العشب ثم تتقيأه؟

05:56 م | الجمعة 09 أغسطس 2019
القط ياكل شعب

القط ياكل شعب

كتب: الوطن

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تقبل 70 في المئة من القطط على أكل العشب والحشائش، وفق ما لاحظه أشخاص يربون الحيوان الأليف، وفي بعض الأحيان يتسائل الكثيرين عن كيف يحدث ذلك وكيف تتحمل معدته هذا النوع من الأكلات.

 ولكن يبدو أن القط يأكل العشب ثم يتقيأه في الغالب، لأن معدته غير معتادة على هضم الغذاء النباتي، بحسب "سكاي نيوز" نقلا عن موقع "sciencemag".

فوائد العشب للقطط

وشملت دراسة منشورة من قبل الجمعية الدولية لعلم سلوك الحيوان، ألف شخص ممن يربون القطط، وقالوا إنهم رأوا الحيوان الأليف وهو يأكل العشب لست مرات على الأقل خلال حياته.

ويساعد العشب على تنظيف معدة القط مما يعلق بها بسبب أكل فرائس مثل الفئران، ويستفيد الحيوان مما يفرزه العشب مثل أحماض "الفوليك"، كما يساعد حمض الفوليك الموجود في الأعشاب التي تأكلها القطط على إنتاج بروتين الهيموغلوبين، المسؤول عن حمل الأكسجين في دم الحيوان، ولذلك، فهو يعين على أداء كافة الوظائف الحيوية.

وتفاديا لأن يقوم بأكل أعشاب سامة في الخارج، ينصح الباحثون بزراعة بعض العشب في حديقة البيت إذا كان ممكنا، حتى يكون غذاءً مفيدا للقط.

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