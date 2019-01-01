"الخير مالوش دين".. كيرلس يذبح كل عيد أضحى لـ"عمال مصنعه" المسلمين

02:45 م | الجمعة 09 أغسطس 2019
كيرلس جورج صاحب مصنع ملابس بشبرا الخيمة

كيرلس جورج صاحب مصنع ملابس بشبرا الخيمة

كتب: ماريان سعيد

أخبار متعلقة

وزير الدفاع يهنئ السيسي بعيد الأضحى: نبارك قيادتكم للوطن نحو حياة آمنة

وزير الدفاع يهنئ السيسي بعيد الأضحى: نبارك قيادتكم للوطن نحو حياة آمنة

السيسي يهنئ المصريين في الخارج بمناسبة عيد الأضحى

السيسي يهنئ المصريين في الخارج بمناسبة عيد الأضحى

"الأزهر" يعلن عن مسابقة ثقافية بمناسبة عيد الأضحى.. اعرف التفاصيل

"الأزهر" يعلن عن مسابقة ثقافية بمناسبة عيد الأضحى.. اعرف التفاصيل

"حيوانات جديدة و9 منافذ للتذاكر".. حديقة الحيوان تستعد لعيد الأضحى

"حيوانات جديدة و9 منافذ للتذاكر".. حديقة الحيوان تستعد لعيد الأضحى

"الخير مالوش دين يا موحدين"، بهذا الشعار رد كيرلس جورج صاحب مصنع ملابس بشبرا الخيمة، على كل المندهشين منه كلما عرفوا أنه ذبح خروفا قبيل الأضحى ليوزع على المحتاجين، فالرجل المسيحي الذي اعتاد هذه "الذبيحة" منذ نحو 4 أو 5 سنوات، ليشارك عمال مصنعه عيد الأضحى وعيد العذراء، احتفظ بعادته رغم بعد مسافة عيد العذراء مريم الذي يوافق 19 أغسطس عن عيد الأضحى.

"بقالنا 4 أو 5 سنين بندبح وقت الضحية وبيقى معاه عيد العدرا".. يتابع كيرلس في حديثه لـ"الوطن" أن "نحو 90% من عمال المصنع مسلمون، فأحرص على أن يكون الذبح قبل الضحية حين يأخذون نصبيهم من لحم الخروف للعيد، كما أني لم أر الموضوع بهذا الشكل، فهو عمل خير لا يرتبط بـ"مسلم ومسيحي" فالمسحيون الذين يأخذون اللحم من الممكن أن يحتفظوا به مجمدا حتى عيد العذراء في آواخر أغسطس".

أبنائي يشاركوني "الذبح والتوزيع"

يشرح كيرلس، الذي يحرص على تعليم أبنائه العطاء فيصطحبهم معه في الذبح والتوزيع: "بنروح قبل الأضحى بيومين أو في أثناء الأيام السابقة له، والذي صادف السنوات الماضية أن يكون عيد العذراء مريم، ونشتري الخروف، ونذهب به إلى المصنع ليذبح هناك وأعطي ابني (كيس) ونفرق بقية الأكياس".

"الأولوية للعمال".. يقول كيرلس الذي بدأ هذه العادة لأجل عمال مصنعه، ثم يوزع للمحتاجين الذين في الجوار وللكنيسة، ويعلم ابنه الذي يشاركه الموقف أنهم يأخذون "كيس واحد فقط" وباقي الذبيحة توزع على المحتاجين فيأخذه للجيران القريبة للمصنع ليوزع معه أكياس اللحم.

"محدش انتقدني ولا سمعت كلمة حرام"، يقول كيرلس إنه فقط صادفه بعض المندهشين من موقفه، لكن لم ينتقده أحد بل كان هناك ترحاب من الجيران، حتى أن هناك من يطلب من نفسه "والسائل لا يرد"، مؤكدا أن الأمر ليس بجديد وهناك الكثيرون ممن يذبحون ويفرقون قبل الأعياد دون التفرقة بين مسلم ومسيحي.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

لماذا أعلنت 3 دول عربية الإثنين عيد الأضحى؟.. رئيس البحوث الفلكية يوضح

لماذا أعلنت 3 دول عربية الإثنين عيد الأضحى؟.. رئيس البحوث الفلكية يوضح

نحدث الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن سبب احتفال عدد من الدول العربية بعيد الأضحى يوم الإثنين.
يخلق من الشبه "شيرين".. إسراء تحلم بلقاء مطربة "المشاعر": نفسي أقابلها

يخلق من الشبه "شيرين".. إسراء تحلم بلقاء مطربة "المشاعر": نفسي أقابلها

أحدثت صورة فتاة تدعى "إسراء محمد"، حالة من الجدل بعد نشرها على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بسبب الشبه بينها وبين شيرين عبد الوهاب.
الخميس الحزين.. محمد صلاح خارج قائمتي "معهد الأورام وأفضل مهاجم"

الخميس الحزين.. محمد صلاح خارج قائمتي "معهد الأورام وأفضل مهاجم"

في يوم واحد غاب نجم الكرة المصري محمد صلاح عن قائمتين إحداهما داخلية أعلنتها جامعة القاهرة والثانية خارجية أعلنها الاتحاد الأوروبي.
عالِم يخبز رغيفا بخميرة فرعونية عمرها 4500 عام

عالِم يخبز رغيفا بخميرة فرعونية عمرها 4500 عام

الهوس بعلم المصريات وكل ما هو فرعوني دفع العالِم شيموس بلاكلي إلى استخدام خميرة عمرها 4500 سنة تعود إلى أيام مصر القديمة، ليخبز رغيفًا، وكانت النتيجة لا تصدق عل
أصوات السماء شتاء وغروب دموي صيفا.. العلم يفسر الظواهر الغريبة في مصر

أصوات السماء شتاء وغروب دموي صيفا.. العلم يفسر الظواهر الغريبة في مصر

الكون الذي نحيا فيه، يُعد مليئا بالأسرار والظواهر الغامضة وغير المفسرة، وطبيعة العالم تحتفظ بغموضها بالرغم من تقدم العلم