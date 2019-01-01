عمال فرنسيون يعثرون على درعي سلاحف وفك وحيد قرن عاشت قبل 25 مليون سنة

01:19 م | الجمعة 09 أغسطس 2019
فك وحيد القرن

فك وحيد القرن

كتب: الوطن

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اكتشف عمال البناء في مدينة تولوز الفرنسية درعين لسلاحف عمرها يقرب من 25 مليون سنة، وبجوارها فك لوحيد القرن.

وعثر عمال البناء الذين يشيدون محطة المترو، يوم الثلاثاء 6 أغسطس الجاري، على أحفوريات في البئر المخصصة لتثبيت المصعد الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وبحسب مدير متحف التاريخ، فإن هذه الأحفوريات تعد فكا مع أسنان لوحيد القرن المنقرض Diceratherium الذي كان يعيش في منطقة تولوز الحالية قبل 24 مليون سنة.

ويشير هذا الاكتشاف إلى أنه قبل 24 مليون سنة، كان المناخ في منطقة تولوز الحالية شبيها بالمناخ "الهندي - الماليزي" أي تعرض لفترات جافة وأخرى رطبة، كما عثر العمال بجانب فك وحيد القرن على بقايا دروع لسلاحف قديمة.

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