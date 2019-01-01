بـ"كنت مداويني".. هيثم شاكر يحتل المركز الثالث في تريندات "يوتيوب"

11:26 ص | الجمعة 09 أغسطس 2019
ألبوم هيثم شارك

ألبوم هيثم شارك

كتب: فادية إيهاب

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"كنت مداويني" لـ هيثم شاكر تتصدر تريند "يوتيوب" بعد ساعات من طرحها

"كنت مداويني" لـ هيثم شاكر تتصدر تريند "يوتيوب" بعد ساعات من طرحها

أكثر من ربع مليون مشاهدة، حققتها أغنية "كنت مداويني" للفنان هيثم شاكر، بعد ساعات من طرحها ضمن ألبوم "معرفة قديمة"، محتلة المركز الثالث في قائمة تريندات موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعد أغنية "نكتة بايخة" للفنانة أصالة و"أنتي وأنا" لمحمود العسيلي. 

"كنت مداويني" أغنية من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيي، توزيع أحمد ابراهيم، لاقت احتفاء كبيرا من قبل رواد مواقع التوصل الاجتماعي "تويتر" و"فيس بوك"، معتبرين أنها الأبرز في ألبوم "هيثم" الجديد. 

"معرفة قديمة".. ألبوم جديد أطلقه الفنان هيثم شاكر بعد غياب نحو 5 سنوات عن الساحة الفنية، وعقب إصداره بساعتين تصدّر تريند "تويتر". 

كان شاكر مهّد لإطلاق ألبوم معرفة قديمة ببروموهين لأغنيتي "ياما ياما" و"ماتوصنيش"، وأطلق مؤخرا كليب أغنية "ماتوصنيش"، التي تعاون فيها مع المخرج اليوناني العالمي يانيس ديموليتس، وتم تصويره في اليونان، ومن المقرر أن يخرج هيثم بـ3 كليبات مختلفة.

ويضم الألبوم 14 أغنية: "ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، إحنا افتراقنا، مفايش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة، وتيجي منك".

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