"نحس جوارديولا".. لعنة الإصابات تلاحق لاعبيه في مانشستر سيتي

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن إصابة جناحه الإلماني ليروي ساني بالرباط الصليبي، وذلك بعد إصابته أمام ليفربول، ضمن بطولة كأس الدرع الخيرية الإنجليزي، التي نجح السيتي في الحصول على لقبها تحت قيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، بعد فوزه بركلات الترجيح بنتيجة 4/5.

ولم تكن إصابة ساني وغيابه لمدة طويلة الأولى بالنسبة لكتيبة السيتي تحت قيادة جوارديولا، حيث يواجه المدرب سوء حظ كبير بتعرض نجومه في كل موسم لإصابة تبعدهم لمدة طويلة عن الملاعب، ونرصد لكم في السطور التالية أبرز الإصابات التي تعرض لها نجوم السيتيزينز تحت قيادة جوارديولا:

الموسم الأول

تولى بيب جوارديولا قيادة مانشستر سيتي في موسم 2016، وشهد الموسم الأول للمدرب الإسباني إصابة نجمه الدولي الإلماني إلكاي جوندجان بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بعد تعرضه لإصابة قوية أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي، والتي نجح السيتي في حسمها لصالحه بهدفين نظيفين.

الموسم الثاني

تلقى بيب جوارديولا ضربة موجعة في موسمه الثاني، بعد تعرض مدافعه الفرنسي بنيامين ميندي، أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم في ذلك الوقت، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي بالركبة اليمنى، بعدما تعرض ميندي للإصابة أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي، في المباراة التي انتهت بتفوق السيتي بخماسية نظيفة، لينتهي موسم اللاعب مبكرًا.

الموسم الثالث

وفي الموسم الثالث للسيتي تحت قيادة جوارديولا، افتقد المدرب الإسباني لخدمات نجمه الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى أربطة الركبة اليمنى في تدريبات الفريق.

الموسم الرابع

ويعد هذا الموسم الرابع لمانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا، ليواصل المدرب الإسباني سلسلة سوء الحظ مع الفريق بعد تعرض نجمه الألماني ليروي ساني للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.