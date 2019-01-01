ثمنه 83 ألف جنيه.. أغلى ساندوتش برجر في العالم

الشيف الفرنسي وساندوتش البرجر الأغلى في العالم
ربما ينفق الكثيرون معظم أموالهم على الطعام، لدرجة أنه قد يدفع الشخص العاشق للطعام 5 آلاف دولار، أي ما يعادل 83 ألف جنيه مصري، مقابل ساندوتش من البرجر.
يعتبر هذا الساندوتش، الذي يبلغ سعره 5 آلاف دولار، هو الأغلى في جميع أنحاء العالم، ويقدمه مطعم في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب موقع "the daily meal" الأمريكي.
يقع المطعم الذي يقدم البرجر الأغلى في العالم في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، واسمه كازينو ماندالاي باي، ويقدمه طاهي فرنسي اسمه هيبرت كيلر.
يقدم الكازينو أطباقا أخرى عديدة، وهو بالتأكيد ليس أحد أغلى المطاعم على وجه الأرض، ولكنه يقدم أغلى ساندوتش برجر في العالم.
والساندوتش، ذو الـ83 ألف جنيه، عبارة عن شريحة ضخمة من البرجر المجهز من اللحم البقري والمضاف له بعهض المكونات الأخرى من كبد الأوز، ويعد بطريقة سرية صاحبها الشيف الفرنسي.
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