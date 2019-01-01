ثمنه 83 ألف جنيه.. أغلى ساندوتش برجر في العالم

10:49 م | الخميس 08 أغسطس 2019
الشيف الفرنسي وساندوتش البرجر الأغلى في العالم

الشيف الفرنسي وساندوتش البرجر الأغلى في العالم

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

أغلى ساندوتش برجر في مصر.. بـ1495 جنيها ويُصنع من "النبيذ الأحمر"

أغلى ساندوتش برجر في مصر.. بـ1495 جنيها ويُصنع من "النبيذ الأحمر"

أغلى تيشيرت في مصر.. ثمنه 13 ألف جنيه بعد الخصم

أغلى تيشيرت في مصر.. ثمنه 13 ألف جنيه بعد الخصم

ثمنه 3320 جنيها.. "Golden Tips" أغلى كوب شاي في بريطانيا

ثمنه 3320 جنيها.. "Golden Tips" أغلى كوب شاي في بريطانيا

مقر "أبل".. أغلى مبنى في العالم بقيمة 4 مليارات دولار

مقر "أبل".. أغلى مبنى في العالم بقيمة 4 مليارات دولار

ربما ينفق الكثيرون معظم أموالهم على الطعام، لدرجة أنه قد يدفع الشخص العاشق للطعام 5 آلاف دولار، أي ما يعادل 83 ألف جنيه مصري، مقابل ساندوتش من البرجر.

يعتبر هذا الساندوتش، الذي يبلغ سعره 5 آلاف دولار، هو الأغلى في جميع أنحاء العالم، ويقدمه مطعم في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب موقع "the daily meal" الأمريكي.

يقع المطعم الذي يقدم البرجر الأغلى في العالم في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، واسمه كازينو ماندالاي باي، ويقدمه طاهي فرنسي اسمه هيبرت كيلر.

يقدم الكازينو أطباقا أخرى عديدة، وهو بالتأكيد ليس أحد أغلى المطاعم على وجه الأرض، ولكنه يقدم أغلى ساندوتش برجر في العالم.

والساندوتش، ذو الـ83 ألف جنيه، عبارة عن شريحة ضخمة من البرجر المجهز من اللحم البقري والمضاف له بعهض المكونات الأخرى من كبد الأوز، ويعد بطريقة سرية صاحبها الشيف الفرنسي.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

الإثنين المقبل.. أول أيام عيد الأضحى في 3 دول عربية

الإثنين المقبل.. أول أيام عيد الأضحى في 3 دول عربية

تخالف 3 دول عربية موعد عيد الأضحى المبارك مع سائر البلاد في العالم العربي، إذ يحل العيد يوم الأحد المقبل في 20 دولة، بينما يأتي يوم الإثنين في الـ3 الآخرين.
لماذا أعلنت 3 دول عربية الإثنين عيد الأضحى؟.. رئيس البحوث الفلكية يوضح

لماذا أعلنت 3 دول عربية الإثنين عيد الأضحى؟.. رئيس البحوث الفلكية يوضح

نحدث الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن سبب احتفال عدد من الدول العربية بعيد الأضحى يوم الإثنين.
"فلوباتير" يتمسك بخطيبته رغم بتر قدمها: لسه جميلة ومشرقة

"فلوباتير" يتمسك بخطيبته رغم بتر قدمها: لسه جميلة ومشرقة

فى وقت تكثر فيه حالات الطلاق والعلاقات الهَشَّة، ومشاهد الفراق القاسية، تمسك فلوباتير سمير وميرنا فارس ببعضهما، وتحديا كل الصعاب
يخلق من الشبه "شيرين".. إسراء تحلم بلقاء مطربة "المشاعر": نفسي أقابلها

يخلق من الشبه "شيرين".. إسراء تحلم بلقاء مطربة "المشاعر": نفسي أقابلها

أحدثت صورة فتاة تدعى "إسراء محمد"، حالة من الجدل بعد نشرها على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بسبب الشبه بينها وبين شيرين عبد الوهاب.
اتهم شقيقته بالسرقة من أجل مقلب.. أحمد حسن وزينب يتسببان في إغماء أخته

اتهم شقيقته بالسرقة من أجل مقلب.. أحمد حسن وزينب يتسببان في إغماء أخته

فيديو جديد نشره اليوتيوبر أحمد حسن، رغم الضجة المثارة حوله