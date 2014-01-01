500 طفل.. ضحايا فيروس إيبولا في 6 أشهر فقط

لقي أكثر من 500 طفل نحبهم بسبب إصابتهم بمرض إيبولا القاتل، في جمهورية الكونغو الديمقرطية، خلال فترة قصيرة.

وتفيد صحيفة إندبندت البريطانية، بأن البيانات الصادرة عن منظمة Save the Children إنه خلال سنة واحدة فقط زاد معدل الإصابة بمعدل 4 مرات، موضحة أنه خلال الفترة من أغسطس 2018 إلى فبراير 2019 تسبب وباء الايبولا في وفاة 100 طفل، أما في النصف التالي من العام ارتفع إلى 500 طفل، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال مدير فرع منظمة "الحفاظ على الأطفال" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إنه لم يتم السيطرة على الوباء، بل استشري بين البشر، ويتطور إلى السيناريو السيء.

وتقوم السلطات في الكونغو وروندا، حاليا بمحاولة السيطرة وحصر انتشار الفيروس، من خلال منع الانتقال بين البلدين إلا للظروف القهرية، نصح السلطات بمنع المصافحة، ومراجعة الأطباء عند الشعور بأي أعراض، لكن السكان لا يثقون كثيرًا في تلك النصائح.

وجرى اعتبار فيروس إيبولا كارثة عالمية في شهر يوليو، بعد انتشار المرض في مدينة جوما بجمهورية الكونغو الديمقراطية القريبة من حدود رواندا، ويسكنها نحو مليون نسمة.

وحمي الإيبولا هي مرض نادر لم يتوصل العلماء لعلاج له حتى الآن، وقد تم اكتشافه عام 2014 في منطقة غرب إفريقيا، وقد انتقل إلى الولايات المتحدة وإسبانيا، وقد تسبب في وفاة أكثر من 11 ألف شخص.