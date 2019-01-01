"حدث بالفعل".. رئيس "الفلك" السابق يحسم الجدل بشأن تغيير ترتيب الأبراج

يهتم الكثيرون بالإطلاع على حظهم من خلال الأبراج يوميا، ومؤخرا انتشر الجدل على موقع توتير بشأن إضافة برج فلكي جديد يحمل اسم "الحواء" أو "حامل الثعبان"، ليتصدر ذلك قائمة الهاشتاج الأكثر تداولا بسبب تبادل المناقشات عن ذلك.

وأوضحت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، لـ"الوطن" أن ذلك الأبراج غير صحيح، نافية ما يتم تداوله، واصفة إياه بالشائعة التي وجبت التوضيح، مطالبة بعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة دون علم ودراسة.

وتعليقًا على هذا الشأن، قال أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية‎، إن الأبراج الأثنى عشر المعروفة للناس، والتي يتابعها البعض لمعرفة حظه اليومي في الجرائد والمجلات اليومية هي عبارة عن 12 مجموعة من المجموعات النجمية الموجودة على صفحة السماء، والتي يبلغ عددها 88 مجموعة، وهي التى أقرها الاتحاد الدولى الفلكى عام 1928 - 1930.

وأضاف "تادرس"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ما يميز هذه الأبراج الـ12 عن باقي المجموعات الأخرى هو وقوعها على امتداد مدار الشمس الظاهرى حول الأرض، وهذا المدار مقسم إلى 12 جزءا كل منها 30 درجة قوسية ومجموعها يمثل دائـرة كاملة (360 درجة) لذلك فهي تسمى دائرة البروج، وعلى هذا فإن الشمس تقع في إحدى هذه الأبراج شهريا وعلى مدار الـ12 شهرا سنويا.

وأوضح رئيس قسم الفلك، أنه بالإمكان رؤية نجوم الكوكبة النجمية أو البرج الواقع فيه الشمس فقط عند حدوث كسوفا كليا للشمس حيث نستطيع رؤيتها فى وضح النهار خلف الشمس مباشرة، ولأن بداية السنة فلكيا تبدأ من برج الحمل وتنتهي في برج الحوت، وبما أن الأرض تترنح في دورانها حول نفسها وحول الشمس بطريقة مغزلية فإن مسقط القطب الشمالي يرسم دائرة صغيرة عند نجم الشمال تكتمل كل 26 ألف سنة تقريبا.

وأشار إلى أن نتيجة هذه الحركة تتغير دائرة البروج فيدخل جزء من حدود برج الحواء "حامل الثعبان"، الذي يقع ما بين برجي العقرب والقوس وفترته تكون قصيرة نسبيا من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر من كل عام، ولذا يتم تجاهل وجوده بين الأبراج، وعلى ذلك تتغير الأبراج، وبرج الحواء كان موجودا في الأساس.

وبحسب "تادرس" يصبح ترتيب الأبراج وفتراتها الجديدة، على النحو التالي:

- الحوت: 11 مارس حتى 18 إبريل.

- الحمل: 18 ابريل حتى 13 مايو.

- الثور: 13 مايو حتى 21 يونيو.

- الجوزاء: 21 يونيو حتى 20 يوليو.

- السرطان: 20 يوليو حتى 10 أغسطس.

- الأسد: 10 أغسطس حتى 16 سبتمبر.

- العذراء: 16 سبتمبر حتى 30 أكتوبر.

- الميزان: 30 أكتوبر حتى 23 نوفمبر.

- العقرب: 23 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.

- الحواء: 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

- القوس: 18 ديسمبر حتى 20 يناير.

- الجدي: 20 يناير حتى 16 فبراير.

- الدلو: 16 فبراير حتى 11 مارس.