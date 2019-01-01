صورة قارب غارق تحير الجميع.. وحقيقتها مفاجئة

أدهشت صورة لقارب مغمور بالمياه الكثيرين، وأصابت المشاهدين بالحيرة عبر صدفة بحتة، فاقت ما قد ينشئه العلماء من أوهام بصرية رائعة قد تستغرق عدة أشهر.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لما بدا أنه قارب نصف غارق في نهر أو بحر، تظهر الأجزاء العلوية منه كأنها تغرق في المياه، ويبدو أن هناك ما يشبه نوعا من الطحالب على الماء في الزاوية العلوية من الصورة.

أما عن حقيقة الصورة، فهي لمسقبل هوائي مكسور على غطاء محرك سيارة، بحسب ما ذكرة موقع "روسيا اليوم".

وكتب ناشر الصورة: "التقطت الصورة قبل يومين لأعرضها في مركز التصادم، ونظرت إليها الآن في صوري، وتساءلت عن سبب التقاط صورة لقارب غارق".

وعن تفسير الحيرة التي واجهها المشاهدون، فانعكاس الأشجار في الشارع، هو ما يظهر في زاوية الصورة، ويشبه الطحالب العائمة على سطح الماء، وأما انعكاس الماء، فتوحي به بقع الأوساخ على غطاء محرك السيارة.

وأكثر شيء في العناصر الموجودة في الصورة تؤكد أنها ليست لقارب، وجود مسمارين برغيين في الجزء الأمامي من ما يشبه القارب.