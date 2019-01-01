قبل انطلاقهم.. فيديو لحجاج أمريكيون يرددون: "لبيك اللهم لبيك"

10:46 م | الأربعاء 07 أغسطس 2019
الكعبة

الكعبة

كتب: الوطن

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خرج مجموعة من الأمريكيين من مدينة فيلادلفيا، وهم يرددون "لبيك اللهم لبيك"، في لقطات مؤثرة، أكثر ما يلفت فيها الانتباه هو لكنتهم ونبراتهم.

وأثناء استعدادهم للانطلاق ظلوا يرددون "لبيك اللهم لبيك" بلكنة تشبه طبيعة الغناء الأفرو أمريكي القريب من الجاز بعض الشيء- بحسب موقع "روسيا اليوم".

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لهؤلاء الحجاج، وثابلوه بتعليقات كثيرة، معظمها يودع الحجاج ويتمنى لهم السلامة وأداء مناسك الحج على أكمل وجه.

وأكدت السلطات السعودية، أنه بحلول ظهر أمس وصل أكثر من 1.8 مليون حاج، لآداء فريضة الحج بداية من بعد غد الجمعة، في مكة المكرمة، وتتوقع زيارة إجمالي عدد الحجاج 2.5 مليون.

وأصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، إحصائيات دخول حجاج الخارج، إذ جاءت أغلبيتهم جوا وبلغ عددهم مليونا و705 آلاف، في حين وصل إلى المملكة عبر المنافذ البرية 94 ألفا و326 حاجًا، وناهز الحجاج القادمون عبر البحر 17 ألفًا و252.

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