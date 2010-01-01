بعد اعتزال فورلان.. 3 مواقف عائلية غيرت حياة نجوم عالميين

11:00 م | الأربعاء 07 أغسطس 2019
دييجو فورلان

دييجو فورلان

كتب: حسن شحاتة

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أعلن دييجو فورلان، أسطورة منتخب أوروجواي، ونجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني السابق، اعتزاله كرة القدم نهائيًا، حيث شهدت مسيرة اللاعب قصة عائلية غيرت من حياته الرياضية، ولم تكن تجربة فورلان الوحيدة التي أثرت على مسيرته الكروية.

ونرصد لكم في السطور التالية، أبرز 3 مواقف عائلية غيرت مسيرة اللاعبين..

دييجو فورلان

شهدت حياة فورلان تحولا كبيرا في مسيرته الرياضية بسبب مرض أخته أليخاندرا، حيث بدأ حياته الرياضية بممارسة رياضة التنس، ولكن لتعرض أليخاندرا لحادث سير وإصابتها بالشلل، قرر فورلان الاتجاه لممارسة كرة القدم حتى يكسب المزيد من المال ليتمكن من خلاله من علاجها في كبرى المستشفيات حسبما وعدها، وبالفعل غير المهاجم الأوروجواياني من حياته الرياضية واتجه لممارسة كرة القدم، بداية من نادي بينارول الأوروجواياني، الذي كان يدربه فيه والده.

وأصبح فورلان أسطورة منتخب الأوروجواي بعد قيادته للعديد من المحافل العالمية كان أبرزها مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، ولعب للعديد من الأندية العالمية كان أبرزها أتلتيكو مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي، قبل أن يختتم مسيرته الكروية مع نادي هونج كونج كيتشي، في عمر الأربعين عامًا.

رادجا ناينجولان

فاجأ النجم البلجيكي رادجا ناينجولان جماهير إنتر ميلان الإيطالي، بعدما قرر مغادرة صفوف العملاق الإيطالي، متجهًا لنادي كالياري، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقرر ناينجولان الانتقال لكالياري، بسبب إصابة زوجته بمرض السرطان، لذلك أصر اللاعب على التواجد بجانبها خلال فترة علاجها في مدينة سردينا، التي يمثلها نادي كالياري، من أجل الوقوف معها في تلك المرحلة الصعبة.

محمد إبراهيم

قرر محمد إبراهيم، لاعب نادي الزمالك السابق والمنتقل حديثًا لنادي مصر المقاصة، التضحية بالاحتراف في موسم 2014، بعدما رفض الاستمرار في صفوف ماريتيمو البرتغالي، ليعود لصفوف الزمالك مرة أخرى، ويعود السبب الرئيسي لعدم اكتمال تجربته الاحترافية إلى ظروف أسرية خاصة بزوجته، حسبما ذكر اللاعب لإدارة ناديه البرتغالي.

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