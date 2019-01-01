عطل مفاجئ يضرب إنستجرام

07:13 م | الأربعاء 07 أغسطس 2019
إنستجرام

إنستجرام

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

"فيسبوك" تغير اسم "واتساب" و"إنستجرام"

"فيسبوك" تغير اسم "واتساب" و"إنستجرام"

"إنستجرام" يسعى لمنع المضايقات بإضافات جديدة

"إنستجرام" يسعى لمنع المضايقات بإضافات جديدة

chat sticker.. إنستجرام يضيف ميزة جديدة

chat sticker.. إنستجرام يضيف ميزة جديدة

هل "فيسبوك" يتنصت على محادثاتنا؟.. رئيس "إنستجرام" يجيب

هل "فيسبوك" يتنصت على محادثاتنا؟.. رئيس "إنستجرام" يجيب

توقف موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، عن العمل بشكل مفاجئ، إذ يرفض الموقع تحديث الصفحات الرئيسية بأحدث الصور، للمستخدمين.

ويفيد المستخدمون أن المشاركات الجديدة لا تظهر في الصفحات الرئيسية، ولا يوجد سوى صورا قديمةا، أي قد يبدو التطبيق كالمعتاد، ولكن هناك خللا، إذ تظهر الصور التي ظهرت قبل ساعات.

وحتى الآن، المشكلة غير واضحة، ولم يصرح إنستجرام، التابع لشركة فيسبوك الأمريكية، عن أسبابها، فقا لما ذكرته، صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأصاب "إنستجرام" أعطال كثيرة خلال الفترة الماضية، آخرها كان منذ شهر تقريبًا، وهو الأكبر في تاريخ التطبيق.

وسجل موقع "Down Detector" المشكلة، وقال إنها في معظم أنحاء العالم، وأكثر المناطق تضرراً هي المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأبلغ غالبية المستخدمين عن وجود مشكلات في تحديث المنشورات، لكن آخرين قالوا إن المشكلة في الأخبار وأيضا القدرة على تسجيل الدخول.

بخلاف الخدمات الرئيسية الأخرى، لا يوجد هناك حالة خادم خاصة بإنستجرام يبلغ مستخدميه من خلالها بالمشكلات.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

صور.. عالم فلك يفسر سبب تغير لون السماء في مصر

صور.. عالم فلك يفسر سبب تغير لون السماء في مصر

الدكتور جاد القاضي يفسر سبب تغير لون السماء الذي شهدته مصر وقت غروب شمس اليوم، وجعل الكثيرين يتساءلون عن السبب.
الإثنين المقبل.. أول أيام عيد الأضحى في 3 دول عربية

الإثنين المقبل.. أول أيام عيد الأضحى في 3 دول عربية

تخالف 3 دول عربية موعد عيد الأضحى المبارك مع سائر البلاد في العالم العربي، إذ يحل العيد يوم الأحد المقبل في 20 دولة، بينما يأتي يوم الإثنين في الـ3 الآخرين.
"فلوباتير" يتمسك بخطيبته رغم بتر قدمها: لسه جميلة ومشرقة

"فلوباتير" يتمسك بخطيبته رغم بتر قدمها: لسه جميلة ومشرقة

فى وقت تكثر فيه حالات الطلاق والعلاقات الهَشَّة، ومشاهد الفراق القاسية، تمسك فلوباتير سمير وميرنا فارس ببعضهما، وتحديا كل الصعاب
حكاية بكاء خليل مرسي بسبب عدم رؤية "الكعبة" رغم وجوده أمامها

حكاية بكاء خليل مرسي بسبب عدم رؤية "الكعبة" رغم وجوده أمامها

يوافق اليوم ذكرى وفاة الفنان خليل مرسي، وترصد الوطن فيما يلي قصة عدم رؤيته الكعبة عندما كان أمامها وبكاءه وحزنه الشديد
اتهم شقيقته بالسرقة من أجل مقلب.. أحمد حسن وزينب يتسببان في إغماء أخته

اتهم شقيقته بالسرقة من أجل مقلب.. أحمد حسن وزينب يتسببان في إغماء أخته

فيديو جديد نشره اليوتيوبر أحمد حسن، رغم الضجة المثارة حوله