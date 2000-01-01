بالتقسيط حتى 36 شهرا.. تذكرة حفل جينفر لوبيز بالساحل الشمالي

تستعد المطربة العالمية حينفر لوبيز لإحياء حفلها الأول في مصر، ضمن جولتها الغنائية بعنوان" it’s my party tour " التى تحتفل خلالها بعيد ميلادها الخمسين بدأتها منذ نحو شهرين في كاليفورنيا، مرورًا بكندا، قبل أن تنهي حفلها هنا في مصر، الجمعة المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا ضخما.

وضمن حملة الدعاية والترويج وجد البعض رسائل نصية أرسلتها شركة " ticket Egypt" تتيح الحصول على تذاكر حفل المطربة العالمية جينفر لوبيز بالساحل الشمالي، بالتقسيط على مدار 36 شهرا، مع وجود رقم مختصر للاستفسار.

تواصلت "الوطن" مع الرقم، واتضح أنه تطبيق لإحدى الشركات الخدمية، التي تقوم بالتعاون مع عدد من الشركات المصرية والعالمية الكبرى، ومنها شركة "تيكيت إيجيبت" المسؤولة عن ترويج تذاكر الحفل.

وبناء على التعاون المشترك بين الشركتين، فإن التطبيق يسمح بدفع قيمة الخدمات بالتقسيط على فترة تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 36 شهرا حسب رغبة العميل، بما في ذلك الحصول على حفل تذاكر المطربة العالمية جينفر لوبيز.

ويحتاج العميل إلى تحميل التطبيق من متجر الهاتف، وتسجيل البيانات، ثم التوجه إلى أقرب فرع، الذي سيقوم بإنهاء التعاملات والأوراق، ويمكن للشخص بعد ذلك الدخول إلى التطبيق والحصول على المميزات، والتعامل مع أكثر من 2000 خدمة يقدمها التطبيق.

وتفاوتت أسعار تذاكر الحفل، لتبدأ الفئة الأولى بسعر 2000 جنيه وقوفًا، أما فئة الـVIP حددت بسعر 4000 جنيه، وفئة التذكرة الذهبية بـ4500 جنيه.

وقالت "لوبيز" عبر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى: "أدعوكم للاحتفال بعيد ميلادي هذا العام في مصر يوم 9 أغسطس".