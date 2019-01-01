يخلق من الشبه "شيرين".. إسراء تحلم بلقاء مطربة "المشاعر": نفسي أقابلها

شبه كبير بينها وبين الفنانة شيرين، ادهش رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد تداول صورة لها مرتدية فستان الفرح، نالت العديد من التعليقات ولسان حال أصحابها يقول "يخلق من الشبه 40".

وقال حساب يدعى "سارة"، "شبهها جدًا ما شاء الله".

فيما علقت "هنادي"، "والله افتكرتها شيرين بجد".

وعلقت أيضًا "نونا" قائلة: "ما شاء الله يخلق من الشبه كتير".

"رد فعل الناس في الشارع خلاني أركز في الشبه اللي بيني وبين شيرين عبد الوهاب".. هكذا بدأت، إسراء محمد، خريجة كلية التجارة جامعة حلوان، حديثها مع "الوطن".

تسبب الشبه الكبير بين "إسراء" وشيرين عبد الوهاب في تعرضها لمواقف محرجة من قِبل بعض الأشخاص في الشوارع، ظنًا منهم إنها المطربة الشهيرة بالفعل، فقالت: "مرة واحد نزل من العربية وجري عليا من بعيد عشان يسلم عليا.. لحد ما جيه وقف قصادي فبصلي أوي وقالي أنا آسف بحسبك شيرين.. والموقف ده خلاني مخضوضة".

ولم يكن ذلك هو الموقف الوحيد، فحسبما روت "إسراء"، "في الشارع طول ما أنا ماشية بيتألش عليا بقا ويتقالي شيرين و21 وهكذا"، معبرة عن شعورها بالسعادة البالغة بسبب هذا الشبه وذلك بسبب حبها الكبير لـ شيرين.

وعن مقابلتها للمطربة شيرين عبد الوهاب، تقول "إسراء": "نفسي أقابلها عشان بحبها وعشان شبهها".