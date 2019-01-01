وفاة زعيم عصابة برازيلي بعدما حاول الهروب بطريقة "يا أنا يا خالتي"

07:38 ص | الأربعاء 07 أغسطس 2019
السجين البرازيلي

السجين البرازيلي

كتب: أحمد حامد دياب

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قالت السلطات الأمنية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية إنهم عثروا على زعيم أحد العصابات ويُدعى "كلوفينو دا سيلفا" والمعروف بـ"شورتي"، البالغ من العمر 42 عاما، ميتًا في زنزانته حيث كان يقضي عقوبة بالسجن 73 عاما بتهمة تجارة المخدرات حسبما ذكرت "CNN".

وكان شورتي أجرى محاولة هروب فاشلة بارتداء قناع من السيلكون، وشعر مستعار طويل وملابس نسائية على هيئة ابنته البالغة من العمر 19 عاما والتي كانت تزوره وبقيت في السجن وذلك للفرار من سجن يريسينو شديد الحراسة في المنطقة الغربية من مقاطعة ريو دي جانيرو قبل أن يوقفه أحد الضباط عند وصوله إلى باب الخروج النهائي.

الواقعة كما أعلنتها السلطات البرازيلية، الأحد الماضي، أنها استطاعت منع محاولة هروب من السجن، قام بها رئيس عصابة بعد تنكره بمظهر ابنته، عندما زارته في السجن، وفق فيديو نشرته "روسيا اليوم"

وقامت السلطات بمشاركة مقطع الفيديو حيث يظهر دا سيلفا وهو يزيل القناع وبعض الملابس ويقول اسمه الكامل.

ونقلت "عكاظ السعودية" عن المتحدث باسم إدارة السجون في ريو دي جانيرو: "كان كلوفينو يرتدي قميصا زهريا، وكان لديه شعر أسود طويل، ويرتدي بنطلون جينز ضيقا، وصندلا أبيض، ومعطفا ونظارة، لقد نجح في أن يتشبه بالضبط بامرأة لكن مشيته خانته وفضحت حيلته للهروب".

وأشار المتحدث باسم السجون إلى أن كلوفينو استغل ساعات الزيارة وقام بتبديل ملابسه مع ابنته "آنا غابرييل"، التي كانت مختبئة داخل السجن، وكان من الواضح أن خطته ترك ابنته البالغة من العمر 19 عاما داخل السجن.

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