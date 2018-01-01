فيديو.. ألمانيا تستضيف أول عرض سيرك بتقنية "الهولوجرام"

تستضيف ألمانيا أول سيرك بتقنية الهولوجرام في العالم، ويعرض سيرك رونكالي في لوبيك بشكل الإسقاطات الثلاثية الأبعاد ليصنع أشكالا للخيول الحية والأفيال وحتى الأسماك الذهبية العملاقة.

ويقول ماركوس ستروبل، رئيس الإعلام والاتصالات في السيرك، "في عام 2018، كان قد مر 250 عامًا على السيرك الكلاسيكي، لذلك أردنا أن نحافظ عليه، وأن نبيّن كيف تطورت التقاليد والعروض".

وقد حلت الصور المجسمة محل الحيوانات الحية بالكامل في سيرك رونكالي، بحسب "يورونيوز".

ويُعتبر الهولوجرام "HOL-o-gram" هو صورة ثلاثية الأبعاد، يتم إنشاؤها باستخدام إسقاط فوتوغرافي، ويصبح عبارة عن عرض مرئي يقوم بإعادة إنشاء الصورة وعرضها بصوره ثلاثية الأبعاد، وذلك بطريقة عالية الجودة، لتطفو الصورة في الهواء كمجسم هلامي ثلاثـي الأبعاد ويعود أصل المصطلح من الكلمات اليونانية holos التي تعني كاملة وgramma بعمنى رسالة.