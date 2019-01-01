سعرها 18 ألف جنيه.. حنفية ذكية تعمل بنظامي أندرويد وios

بعد التقدم الكبير الذي تم في مجالات البرمجة والذكاء الصناعي، ظهر جيل جديد من الأجهزة التي تتمتع بخواص وقدرات غير تقليدية، وانتشرت هذه الأجهزة وتنوعت، ما بين ساعة يد وتليفزيون وثلاجات وسيارات، وأصبح المستهلكون ينتظرون دائماً امتداد موجة الأجهزة الذكية لتشمل منتجات جديدة، والبعض قد يفكر أو يحاول تخيل الجهاز أو الآلة أو قطعة الأثاث الجديدة التي سيتم تحويلها إلى نسخة ذكية.. شركة "كولر" وفرت على الجميع عناء التفكير، وقدمت أحدث منتجاتها: الصنبور الذكي.

"كولر سينسيت" Kohler Sensate هو اسم الصنبور الذكي الجديد، والذي يتراوح ثمنه بين 875 و1100 دولار أمريكي.

الصنبور يمكن التحكم به بثلاث طرق: الطريقة اليدوية العادية، تحريك راحة اليد تحت فتحة الصنبور، أو عن طريق الأوامر الصوتية، والتي يتطلب استخدامها تنزيل تطبيق خاص وتثبيته على الموبايل، ثم إنشاء حساب خاص على التطبيق وربطه بأحد تطبيقات "المساعد الافتراضي" الثلاث: مساعد جوجل، أو مساعد أبل "سيري Siri"، أو مساعد أمازون "أليكسا Alexa".

تطبيق "كولر" يمكن تنزيله وتثبيته على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد أو نظام تشغيل أبل "IOS".

صنبور "كولر" الذكي يتم تركيبه مثل باقي الصنابير العادية، مع اختلاف واحد، هو أن الصنبور يحتاج إلى تيار كهربائي دائم، ليتمكن من تشغيل السماعات ومستشعرات الحركة ونظام التحكم.

للتحكم بالصنبور صوتياً، يجب أولاً فتح الصنبور يدوياً بالطريقة العادية، ثم تمرير راحة اليد تحت الصنبور لغلقه.

والسبب في وجوب اتباع هذه الطريقة عند تركيب الصنبور أول مرة، هو أنه عندما تكون يد الصنبور في وضع الغلق، فإنه لا يمكن للصنبور الذكي أن يفتحها بنفسه.

عن طريق إعطاء أوامر صوتية، يمكنك فتح أو غلق الصنبور عن بعد، كما يمكنك التحكم في كمية المياه التي تخرج منه، إلا أنه لا يمكنك أن تتحكم في درجة حرارة المياه، وهذا معناه أن المياه ستنزل من الصنبور ساخنة أو باردة، بحسب وضع يد الصنبور الحالي.

الصنبور أيضاً لا يستجيب للأوامر التي تحتوي على أرقام فيها كسور، فلا يمكن للمستخدم مثلاً أن يطلب من الصنبور صب كوب ونصف، بل سيكون عليه إما أن يحول الكمية المطلوبة إلى قيمة أخرى لا تحتوي على كسور (فالجهاز يقبل القيم بوحدات قياسك الكوب، والجالون، واللتر، والملليلتر والكوارت وهي وحدة قياس مستخدمة بالولايات المتحدة الأمريكية تساوي ربع جالون تقريبا)

التطبيق المصاحب للصنبور يمكنه عرض كمية المياه المستخدمة في فترة زمنية معينة، تصل على سنة كاملة، إلا أنه يجب ملاحظة أنه سيكون عليك أن تقول بعض الكلمات في بداية الأمر الصوتي، أياً كان. فعند توجيه أمر ما إلى المساعد الافتراضي "أليكسا Alexa"، سيكون عليك أن تقول: Hey, Alexa.. Ask Kohler to ، ومعناها: مرحباً أليكسا، اطلبي من "كوهلر" أن...، مع ملاحظة أن كلمة "أليكسا" ستتغير إلى "جوجل" أو "سيري"، حسب المساعد الافتراضي الذي يتم توجيه الأمر إليه، حيث إن الأوامر الصوتية، فعلياً، لا يتم توجيهها إلى تطبيق الصنبور مباشرة، بل يعمل المساعد الافتراضي كوسيط.