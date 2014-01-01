تبرعات صلاح الإنسان.. 3 ملايين دولار لمعهد الأورام ورواتب للفقراء

تبرع النجم المصري وجناح نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بمبلغ 3 ملايين دولار للمعهد القومي للأورام، الذي تضرر من تفجير إرهابي وقع أمس الأول.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc"، أن محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، تبرع بـ3 ملايين دولار لمعهد الأورام.

وأضاف محمد عثمان الخشت أن مو صلاح لاعب وطني للغاية، مشيرا إلى أن له كثيرا من المواقف الرائعة مع شعب مصر.

أبو مكة له كثير من المساهمات الإنسانية والأعمال الخيرية البارزة التي جعلته من أكثر الشباب مساهمة في مساعدة المحتاجين بمسقط رأسه قرية نجريج في محافظة الغربية، وبلده مصر عموما، وذلك منذ أن بدأ رحلة احترافه بنادي "بازل" السويسري.

رواتب للفقراء

عقب انتقاله إلى صفوف نادي "بازل" السويسري، بدأ صلاح في تخصيص رواتب شهرية لفقراء قريته نجريج، في محافظة الغربية، ومن المفترض أنها لا تزال مستمرة حتى اليوم، تلك الرواتب تصل إلى نحو 50 ألف جنيه.

5 ملايين جنيه تبرع لدور الأيتام

خلال 2017، تبرع أبو مكة بمبلغ 5 ملايين جنيه إلى عدد من دور الأيتام في محافظته الغربية.

وعن التفاصيل، رفض صلاح غازي، والد مومو، الإدلاء بأي تصريحات عن التبرع، وقتها، قائلا: "التبرعات من الأعمال الخيرية التي لا يجب الإعلان عنها حتى لا نفقد ثوابها من الله تعالى".

التكفل بوحدة حضانات أطفال لمستشفى بسيون

أسس محمد صلاح وحدة حضانات أطفال بقرية "نجريج"، مسقط رأسه، بالإضافة إلى وحدة إسعاف، على سبيل التبرع لأهالي قريته، عام 2014.

وقال والد صلاح وقتها، إن نجله يعشق مدينة بسيون، وأن ما فعله هو أقل واجب مع أبناء مدينته التي يدين لها بالفضل في ظهوره الأول.

التبرع لمستشفى سرطان الأطفال

تبرع محمد صلاح بمبلغ وصل إلى 12 مليون جنيه لمستشفى سرطان الأطفال 57357، من أجل شراء جهاز زرع نخاع العظم.

جمعية خيرية باسمه

كلف صلاح الحاج محمد بهنسى، أحد رواد قريته، بتجهيز ملفات كاملة لصرف رواتب شهرية لغير القادرين وللفتيات المقبلات على الزواج، وكذلك الحالات المرضية الطارئة، وعمل حصر لكل المنشآت الطبية والتعليمية التى تحتاج لمساعدات عاجلة فى مركز بسيون بأكمله، من خلال جمعية أهلية باسم اللاعب، وهذا كان بداية العام الجاري.

إنشاء معهد أزهري

تبرع صلاح، هذا العام، بإنشاء معهد أزهري لأهل قريته نجريج، إذ قال ماهر شتية، عمدة القرية، في يوليو الماضي، إن الأهالي اشتروا قطعة أرض بالجهود الذاتية لبناء المعهد.

وأضاف شتيه، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر: "صلاح نسَّق مع الأزهر الشريف وحصل على رسومات المعهد وبدأ التنفيذ وأوشك على انتهاء البناء والتشطيب".

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، نتج عن سيارة تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء، بحسب مصدر أمني.