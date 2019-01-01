الإثنين المقبل.. أول أيام عيد الأضحى في 3 دول عربية

08:40 م | الثلاثاء 06 أغسطس 2019
رؤية الهلال

رؤية الهلال

كتب: مصطفى الصبري

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يوافق يوم الأحد المقبل عيد الأضحى المبارك في معظم الدول العربية، ولكن هناك عددا من الدول يخالف هذا الموعد، إذ يحل عيد المسلمين الأكبر يوم الإثنين.

وقالت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة، الجهاز الحكومي الموريتاني، إن يوم الإثنين المقبل هو أول أيام عيد الأضحى المبارك في البلاد، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وذكرت الجهاز الحكومي الموريتاني، عبر بيان في الإذاعة، مساء أمس، أن غرة شهر ذي الحجة للسنة الهجرية 1440، كانت يوم يوم السبت الماضي، الموافق 3 أغسطس، بناء على كمال ذي القعدة ثلاثين يوما.

وأضف بيان اللجنة الموريتانية أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام برحاب جامع ابن عباس، الإثنين المقبل، في تمام الساعة الثامنة صباحا.

وأعلنت 20 دولة عربية أن الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى سيكون يوم الأحد 11 أغسطس الجاري، منها، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني".

وعلى النقيض، أعلنت دولتان، بخلاف موريتانيا، أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب.

وتحققت السعودية من رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء الخميس الماضي، وأعلنت أن يوم الجمعة غرة شهر ذي الحجة، وأن يوم الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك، فيما لم تثبت رؤية الهلال في كل من سلطنة عمان والمغرب.

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