لأول مرة.. الأطفال ذوو القدرات فى "القومى للمسرح".. ونصف التذاكر للأيتام

08:17 م | الثلاثاء 06 أغسطس 2019
ذوو الاحتياجات الخاصة فى المهرجان القومى للمسرح

ذوو الاحتياجات الخاصة فى المهرجان القومى للمسرح

كتب: سحر عزازى

أخبار متعلقة

"شبرا الخير" تحتفل مع الأيتام بثورة 30 يونيو بمشاهدة فيلم "الممر"

"شبرا الخير" تحتفل مع الأيتام بثورة 30 يونيو بمشاهدة فيلم "الممر"

مبادرة لاكتشاف مواهب بدور الأيتام: أول الغيث «كورة»

مبادرة لاكتشاف مواهب بدور الأيتام: أول الغيث «كورة»

انطلاق أول ملتقى لمسرحيات الأطفال فى المهرجان القومى للمسرح بمشاركة 7 عروض من الأقاليم

انطلاق أول ملتقى لمسرحيات الأطفال فى المهرجان القومى للمسرح بمشاركة 7 عروض من الأقاليم

"المهرجان القومي للمسرح" يستحدث مسابقة للطفل.. وعبدالعزيز: بريق أمل

"المهرجان القومي للمسرح" يستحدث مسابقة للطفل.. وعبدالعزيز: بريق أمل

لأول مرة، مسابقة لعروض الطفل، تزين جدول المهرجان القومى للمسرح فى دورته الـ12، المنتظر انطلاقها فى 17 أغسطس الحالى، تتيح لهم الفرصة للمنافسة وسط الكبار، 20 عرضاً للصغار، من بينهم عروض لذوى الهمم، يعبرون فيها عن أنفسهم يطلقون العنان لأحلامهم تحلق فوق خشبة المسرح، منها «سندريلا المصرية»، عرض أبطاله أصحاء وذوو احتياجات خاصة من إعاقات مختلفة، منها مكفوفون وقصار قامة وصم وضعاف سمع، يهدف إلى دمجهم فى المجتمع، ويتيح لهم الفرصة لتجسيد أدوار تعبر عن مواهبهم الاستثنائية.

فكرة العرض حسب محمد فؤاد، مخرجه، تميل لكيفية دمجهم فى المجتمع، ويروى حكاية «سندريلا» بنكهة فرعونية يحمل فيها أسماء أصدقاء البطلة «مفتاح الحياة»، و«زهرة اللوتس»، و«حورس»، وغيرها، مؤكداً أنه أصر على وجود اثنين من الأبطال أحدهما صاحب إعاقة وآخر سليم: «كلنا نقدر نلعب ونمثل ونمارس حياتنا فى حدود إمكانياتنا»، كل ما يشغله هو فكرة التعامل مع هؤلاء الصغار باعتبارهم مواهب، وليس أصحاب إعاقات: «الحكم يكون لموهبتهم مش لإعاقتهم».

عزة لبيب: الأبطال مكفوفون وقصار قامة وصم وضعاف سمع إلى جانب الأصحاء

تحكى عزة لبيب، مدير مسابقة مسرح الطفل، أنه تقدم للمسابقة 20 عرضاً من هيئة المسرح والثقافة الجماهيرية والفنون الشعبية ووزارة التربية والتعليم ومدارس خاصة ونقابة المهن التمثيلية وأكاديمية الفنون وفرق حرة للأطفال، مؤكدة أن دخول جميع العروض بالمجان، فضلاً عن تخصيص نصف قاعات المسارح للأطفال الأيتام: «دى أقل حاجة علشان نفرّحهم».

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

صور.. عالم فلك يفسر سبب تغير لون السماء في مصر

صور.. عالم فلك يفسر سبب تغير لون السماء في مصر

الدكتور جاد القاضي يفسر سبب تغير لون السماء الذي شهدته مصر وقت غروب شمس اليوم، وجعل الكثيرين يتساءلون عن السبب.
"فلوباتير" يتمسك بخطيبته رغم بتر قدمها: لسه جميلة ومشرقة

"فلوباتير" يتمسك بخطيبته رغم بتر قدمها: لسه جميلة ومشرقة

فى وقت تكثر فيه حالات الطلاق والعلاقات الهَشَّة، ومشاهد الفراق القاسية، تمسك فلوباتير سمير وميرنا فارس ببعضهما، وتحديا كل الصعاب
الإثنين المقبل.. أول أيام عيد الأضحى في 3 دول عربية

الإثنين المقبل.. أول أيام عيد الأضحى في 3 دول عربية

تخالف 3 دول عربية موعد عيد الأضحى المبارك مع سائر البلاد في العالم العربي، إذ يحل العيد يوم الأحد المقبل في 20 دولة، بينما يأتي يوم الإثنين في الـ3 الآخرين.
اتهم شقيقته بالسرقة من أجل مقلب.. أحمد حسن وزينب يتسببان في إغماء أخته

اتهم شقيقته بالسرقة من أجل مقلب.. أحمد حسن وزينب يتسببان في إغماء أخته

فيديو جديد نشره اليوتيوبر أحمد حسن، رغم الضجة المثارة حوله
حكاية بكاء خليل مرسي بسبب عدم رؤية "الكعبة" رغم وجوده أمامها

حكاية بكاء خليل مرسي بسبب عدم رؤية "الكعبة" رغم وجوده أمامها

يوافق اليوم ذكرى وفاة الفنان خليل مرسي، وترصد الوطن فيما يلي قصة عدم رؤيته الكعبة عندما كان أمامها وبكاءه وحزنه الشديد